Leedus ja Lätis lisandus taas rekordarv koroonapositiivseid

Leedus tehti viimase ööpäevaga 10 438 koroonatesti ja suri kolm inimest. Haigus on riigis nõudnud 129 inimese elu ning lisaks on 44 koroonahaiget surnud teistel põhjustel.

Leedus on praegu 5388 aktiivset COVID-19 juhtu. Isolatsioonis on 34 072 inimest ning kokku on koroonadiagnoosi saanud 9578 inimest.

Lätis lisandus ööpäevaga 259 haigestunut ja suri neli inimest. Ööpäevaga tehti kokku 5632 testi.

Viirus on Lätis kokku diagnoositud 4467 inimesel.

Soomes lisandus 24 tunniga 178 viiruspositiivset, kokku on riigis kinnitatud 14 652 koroonapositiivset.

Kõige rohkem ehk 108 positiivset testitulemust lisandus Helsingi ja Uusimaa piirkonda.

Haiglaravi vajab Soomes 59 inimest, kellest 11 seisund on raske.