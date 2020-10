Hoolimata abimeetmetest kahanes teises kvartalis tööhõive 3,6 protsendi võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga, selgub Eesti Panga värskest tööturu ülevaatest.

"Nüüd suvekuudel, siis kui piirangud majandustegevusele tühistati, siis me nägime seda, et tööturg stabiliseerus, hõive kahanemine suvekuudel pidurdus," rääkis Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar "Aktuaalsele kaamerale".

Pärast eelmise aasta hoogsat 7,5 protsendilist palgakasvu, pidurdus tänavu teises kvartalis palgakasv ühele protsendile. Kolmandas kvartalis oli see 5,3 protsenti.

"Sealt on näha, et siis see palga väljamaksete kasv taastus, aga see muidugi ei taastunud kriisieelsele tasemele," ütles Soosaar.

Tööpuuduse määr kerkis teises kvartalis 7,1 protsendini. Valusamini said kannatada hea tööhõivega piirkonnad ehk Harjumaa, Raplamaa ja Tartumaa.

"Selles kriisis on rohkem pihta saanud teenindussektor, eelkõige siis natuke rohkem naised, sest et teenindussektori on naiste osakaal veidi suurem ja noored, kes töötavad väga palju siis turismi valdkondades," ütles Eesti Panga ökonomist Katri Urke.

Suurim töötus on endiselt Ida-Virumaal, kus valdkondadest on tipus mäetööstus. Kuid selle valdkonna probleemid on tekkinud varem ega ole seotud koroonakriisiga. Siseturismis läks Ida-Virumaal suvel tegelikult hästi.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki sõnul said sealsed turismiõttevõtted suvel edasi töötada ning Ida-Virumaa turismis selliseid koondamisi nagu teistes regioonides ei ole olnud. "Teiseks töötlev tööstus, mis ju sõltub tegelikult maailmaturust, praegu ei ole seal ka suuri koondamisi olnud ja loodame et neid ei tule ka," lisas ta.

Tööandjad on hetkel tulevikus suhtes mõõdukalt optimistlikud, sest uue koroona lainega on tekkinud mitu riski.

"Suvi tõi positiivsemaid meeleolusid, inimesi võeti tööle tagasi, tootmine jätkus, majandustegevus taastus enamus sektorites, nüüd oleneb hästi palju, mis saab sügisel kas tuleb teine laine, millised on meeleolud ettevõtjate- tarbijate seas. Ja loomulikult Eesti majandus sõltub hästi palju sellest, mis toimub Skandinaavias ja mujal Euroopas," rääkis Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Urke sõnul on kõikjal Euroopas näha, et erinevaid piiranguid karmistatakse ja oodata on, et töötus hakkab taas kasvama.