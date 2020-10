Kümned tuhanded inimesed on Poolas tänavail, et sundida võime loobuma peaaegu totaalsest abordikeelust.

"Olen siin lõpuni välja. Mind ei huvita, kui see kestab nädala, kuu, kolm kuud või kolm aastat. Ma protesteerin iga päev," rääkis meeleavaldaja Piotr.

Öötundidesse kandunud protesti järel kutsus peaminister inimesi lõpetama barbaarset käitumist, sest riigis levib koroonaviirus ülikiiresti. Teisipäeval tuvastati rekordiliselt 16 300 nakatunut ööpäevas.

"Valikuvabadus, õigus valida on tõepoolest fundamentaalne. Aga usun, et kõik nõustume, et valikuvabaduse realiseerumiseks on vaja elada. Need, kes on surnud, ei saa kasutada oma õigust valida. Seetõttu, kuigi valikuvabadus on tähtis õigus, piirab seda fundamentaalne õigus elule, millest üldjoontes sõltub, kas valikuvabadust saab üldse kasutada," rääkis Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Protest kandus ka parlamenti, kus asespiiker kuulutas välja vaheaja ja kutsus turvamehed valitsuse liikmeid, sealhulgas Jaroslaw Kaczynskit kaitsma, kuna opositsioonisaadiku esinemise ajal toimus väike meeleavaldus.

Vaheaja järel istung jätkus, niisamuti vaidlus, kuidas edasi.