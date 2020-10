Streigikutset toetasid ka Varssavi ja Krakowi linnapea, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldused abordiseaduse karmistamise vastu on kestnud ligi nädala.

Pühapäeval tegid protestijad ajalugu, kui sisenesid kirikusse ja segasid missasid.

Paremaktivistide teatel kaitseb kirikuid intsidendijärgselt rahvuskaart.

"Rahvuskaart on vastus vasakpoolsete rünnakutele, vasakpoolsete, kes vastutavad verevalamise eest Poola tänavatel. Me tahame kaitsta kirikuid

ja me vajame enesekaitset. Me korraldame selle enesekaitse, vastus toimuvale on rahvuskaart," rääkis paremaktivist Robert Bakiewicz.

"Julgustan meid Facebookis jälgima, liituma meie tegevusega, kaitsetegevusega barbarite rünnakute vastu. Eeldame, et politsei, siseministeerium kasutab selgeid meetmeid. Gängid ei saa avalikus ruumis ühiskonda valitseda," lisas ta.