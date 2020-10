Ülepoolalise Naistestreigi algatusrühm nõuab, et Poola valitsus astuks tagasi põhiseaduskohtu otsuse tõttu, et riigis võib kehtestada pea täieliku abordikeelu.

Algatusrühma kinnitusel on põhiseaduskohtus uuele seadusele antud roheline tuli viinud aborti teha soovivate naiste tagakiusamiseni juba praegu. Algatusrühma sõnul on selles süüdi ka äärmuskatoliiklikud organisatsioonid, kes nõuavad haiglatelt uue seaduse järgimist juba enne selle jõustumist.

Meeleavaldused uue abordiseaduse vastu kestavad juba kaheksandat päeva. Uue seadusega keelatakse abort isegi juhul, kui lootel on tuvastatud tõsine terviserike. Ülepoolalise Naistestreigi algatusrühma hinnangul on seaduse läbi surunud valitsev Õiguse ja Õigluse partei koos mõjuvõimsa katoliku kirikuga, ilma et kumbki naistelt midagi küsinud oleks.

Algatusrühma kinnitusel keeldub valitsus dialoogist, väljendades oma keeldumist koguni vägivaldsete vahenditega.

"Meie peamine nõue on valitsuse tagasiastumine. Jah, me oleme loomulikult nõus valitsusega läbi rääkima, kui valitsus läbi rääkida tahab, sest seni on valitsus pidanud läbirääkimisi pisargaasi abil, autoga saabuvate kandiliste kuttide ja kõmufotograafide ning tobedate kirjade abil," ütles algatusrühma liige Marta Lempart.

Ühenduse Piirideta Abordid teatel on viimase viie päeva jooksul nende poole pöördunud sama palju naisi kui tavaliselt terve kuu jooksul. Kõik nad tahavad välismaale aborti tegema sõita.

Poola haiglad ütlevad üksteise järel aborditegemisi ära. Peamiselt hirmu tõttu, et kui uus seadus kehtima hakkab, võidakse aborti teinud arstid kohtulikule vastutusele võtta.

"Reede hommikust peale saame telefonikõnesid aborti plaaninud isikutelt, kelle ravi on tühistatud, sest nende haiglasviibimisel pole uue seaduse valgel mingit mõtet," ütles Piirideta Abordid esindaja Justyna Wydrzynska.

Õigusküsimusi arutav mõttekoda Ordo Iuris on üks neid äärmuskatoliiklikke organisatsioone, kes naistestreigi algatusrühma hinnangul praeguses olukorras süüdi on. Mõttekoja esindajate sõnul on terviserikkega lapse sünnitamata jätmine puhas tõuaretus ning sellisena antihumanistlik.

"Eugeeniliste abortide lõpetamine on väga tähtis, et me saaksime nende sündimata laste õigusi täielikult kaitsta juba praegu," ütles Ordo Iurise rahvusvahelise õiguse keskuse direktor karolina Pawlowska.

Aborditüli lahendust esialgu paistmas ei ole ning meeleavaldused jätkuvad.