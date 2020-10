Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et viimasel aastal ei olnud linnamuuseumis kõige positiivsemad protsessid. Selle keskmes on olnud muuseumi töötajate ja Tallinna kultuuriameti juhi vastasseis, mis kulmineerus Aini Härmi otsusega saata oma haldusalas oleva linnamuuseumi töötajatele välja kahjunõue 2000 eurole.

Kõlvart ütles, et loodab uue muuseumijuhi valimisega ka konflikti lahenemist ning konstruktiivset tööd uue ameti juhiga. Nimelt liidetakse 1. jaanuarist kultuuriamet ning spordi- ja noorsooamet ametiasutuseks, mis hakkab kandma nime Tallinna kultuuri- ja spordiamet. Linnapea ütles, et see konkurss käib ja ta loodab, et ka ametile tuleb uus ja võimekas juht.

Heli Nurger ütles, et Tallinna linnamuuseum koos oma filiaalidega on kahtlemata üks Eesti esindusmuuseume.

"Linnamuuseumis on tehtud väljapaistvat tööd – muuseumil on hea maine ning muuseumi tegevus paistab silma nii kultuuriuudistes kui näiteks suvises tänavapildis Tallinna vanalinnas. See näitab, et linnamuuseumi kollektiiv on professionaalne ja edumeelne ning minu roll on luua tingimused, mis võimaldaksid kolleegidel anda oma parim panus."

Nurger on muuseumivaldkonnaga seotud 1994. aastast, töötades alul Harjumaa muuseumis erinevatel ametikohtadel. Ta oli ka aktiivne liige Eesti muuseumiühingu juhatuses. Aastal 2006 asus Nurger juhtima Padise kloostrit. 2015. aastal käivitas ta Eesti kultuuripärandi ajakirja "Pööning" väljaandmise ning on jätkuvalt selle vastutav väljaandja, toimetaja ja kaasautor.

Heli Nurger on kaks korda pälvinud aastapreemia, viimati Padise kloostri varemete konserveerimise projekti eestvedajana tänavu oktoobris.

Heli Nurger on omandanud Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse tekstiilitöö eriala. Ta on läbinud Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistriõpingud ning praegu jätkub tema haridustee Tartu Ülikooli kultuurikorralduse eriala magistriõppes.