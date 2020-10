ERR Pariisis: Prantsusmaa ja Türgi tüli siirded ulatuvad ka mujale

Türgi teatas, et astub seoses president Recep Tayyip Erdogani naeruvääristavate karikatuuride avaldamisega õiguslikke ja diplomaatilisi samme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Charlie Hebdo viimasel esikaanel kujutatakse T-särgis ja aluspükstes õlut joovat Erdogani kergitamas hidžaabi kandva naisterahva seelikut, mille alt paistab paljas ihu.

Erdogani sõnul tahab Euroopa käivitada uut ristisõda.

"Kuulsin, et ajakiri, mis avaldas koledaid ja ebamoraalseid pilte meie prohveti kohta on nüüd võtnud oma esilehel sihtmärgiks minu. Kuna ma pean valeks seda

ebamoraalset väljaannet isegi vaadata, et näha, mida nad teinud on, siis ei ole ma seda karikatuuri näinud. Kes ma olen? Ma ei pea midagi ütlema nendele jultunud inimestele, kes solvavad meie prohvetit, meie kallimast kallimat," kommenteeris Türgi president.

Pariisis viibiv ERR-i korrespondent Joosep Värk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et temal ei õnnestunud kolmapäeval Pariisi kesklinnast osta Charlie Hebdo viimast numbrist, kuna see oli igalt poolt otsas.

"See tähendab, et prantslastele läheb see väga korda, sest Charlie Hebdo vähemalt siin, Pariisi kesklinnas on välja müüdud," sõnas ta.

Värgi sõnul ulatub aga tüli kahest riigist kaugemalegi.

"Ma tahaksin seda teemat laiendada ja öelda, et see tüli ei ole tegelikult ainult Emmanuel Macroni ja Recep Tayyip Erdogani tüli ja mitte ainult ka Türgi ja Prantsusmaa tüli, vaid siin on tegelikult siirdeid ka mujale. Näiteks Euroopa Liidu ja NATO suhetesse, sest Türgi on meie liitlane NATO-s, samal ajal teda Euroopa Liidus pole," rääkis Värk.

"Oktoobris on Euroopa Liidu ülemkogudel arutatud Türgile sanktsioonide määramist, aga näiteks ka Emmanuel Macron on seni sellele vastu olnud ja aidanudümber veenda Kreekat ja Küprost, kes on sanktsioone nõudnud. Aga nagu me näeme, siis Macron on nüüd sattunud nii Türgi kui ka suure osa muu islamimaailma vihaobjektiks," lisas ta.