Türgi president kutsus boikottima Prantsuse kaupu

Erdoğan on juhtinud kampaaniat Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni vastu, kes kaitses õigust pilada religiooni pärast prohvet Muhamedist karikatuure näidanud õpetaja jõhkrat mõrva Pariisi eeslinnas.

Esmaspäeval liitus Türgi liider Araabia maailmas kõlanud üleskutsetega hoiduda Prantsuse kaupade ostmisest.

"Ärge kunagi eelistage Prantsuse märgisega kaupu, ärge ostke neid," lausus Erdoğan, kes oli tekitanud nädalavahetusel furoori, kuulutades telepöördumises, et Macroni vaimne tervis vajab kontrolli.

Kui Prantsusmaa oli süüdistanud Türgit vaikimises seoses Samuel Paty tapmisega 16. oktoobril, taunis Erdoğani pressiesindaja Ibrahim Kalin esmaspäeval koletut mõrva, öeldes, et seda rünnakut ei õigusta miski.

Prantsuse kaubad on juba eemaldatud muu hulgas Katari ja Kuveidi ostukeskuste riiulitelt, samas kui Süürias põletati Macroni pilte ja Liibüa pealinnas Tripolis Prantsuse lippe.

Prantsusmaa suurim tööandjate liit ärgitas esmaspäeval firmasid "seisma vastu väljapressimisele" seoses araabiariikide boikotiga Prantsuse kaupadele.

Tööandjate liit MEDEF nimetas boikotti rumaluseks ja märkis, et see on halb uudis firmadele, mida on juba räsinud koroonaviiruse pandeemia.

"Kuid väljapressimisele järeleandmine pole küsimus," ütles Geoffroy Roux de Bezieux ringhäälingule RMC. "Küsimus on meie vabariiklikele väärtustele kindlaks jäämises." "On aeg seada põhimõtted ärist kõrgemale," lisas ta.

Kooliõpetaja Paty tapmine tšetšeeni päritolu äärmuslase poolt šokeeris Prantsuse ühiskonda.

Paty oli näidanud oma õpilastele mõnda pilapilti Muhamedist, mille tõttu oli 2015. aastal satiirilehe Charlie Hebdo toimetuses tapetud 12 inimest.

Prohvet Muhamedi kujutamist peavad paljud moslemid solvanguks, kuid Prantsusmaal seostuvad need revolutsiooniaegadesse ulatuva uhke ilmaliku traditsiooniga.

Paty mõrvamise järel esines Macron kirgliku kõnega sõnavabaduse ja Prantsusmaa ilmalike väärtuste kaitseks.

Macroni kaitsevad Euroopa riigid, ka Eesti

Macroni kaitseks on astunud välja teised Euroopa liidrid. "Need on laimavad kommentaarid, mis on täiesti vastuvõetamatud, eriti Prantsuse õpetaja Samuel Paty jõhkra tapmise taustal islamifanaatiku poolt," ütles Saksa liidukantsleri Angela Merkeli kõneisik Steffen Seibert.

Oma toetust Prantsusmaale väljendasid ka Itaalia, Holland ja Kreeka ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Oma toetust väljendas ka Eesti peaminister Jüri Ratase postitusega Twitteris.

"Eesti väljendab solidaarsust Prantsusmaaga ja president Macroniga. Peame kaitsma Euroopa demokraatlikke põhiväärtusi, mille lahutamatu osa on sõnavabadus. Oluline on lõpetada liitlaste ohtlik vastasseisu spiraal," kirjutas Ratas.

"President Erdoğani sõnad president @EmmanuelMacroni aadressil on lubamatud," kirjutas Twitteris Hollandi peaminister Mark Rutte, lisades, et Holland seisab sõnavabaduse eest ning äärmusluse ja radikalismi vastu.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte aga säutsus: "Isiklikud solvangud ei aita kaasa positiivsele päevakorrale, mida EL Türgiga soovib, vaid tõukab lahendused kaugemale eemale."

Erdogan võrdles moslemite olukorda kunagise juutide seisundiga

Erdoğan, kes on võtnud endale maailma moslemite kaitsja rolli, võrdles esmaspäeval moslemite kohtlemist Euroopas juutide kohtlemisega enne Teist maailmasõda, väites, et nende vastu on suunatud "lintšimiskampaania".

"Te olete sõna otseses mõttes fašistid, te olete sõna otseses mõttes lülid natsismi ahelas," ütles Erdoğan nimesid nimetamata. "Euroopa liidrid peavad ütlema Prantsuse presidendile, et too lõpetaks oma vihakampaania moslemite vastu," lisas ta.

Prantsusmaal on 2015. aastast saadik toime pandud terve rida džihaadirünnakuid, milles on hukkunud üle 250 inimese.

Paty mõrva järel on kinni peetud kümneid äärmuslasi ja umbes 50 organisatsiooni, mis on seotud taoliste isikutega, on kavas sulgeda.

Macron astus oktoobris välja Prantsusmaa ilmalike väärtuste kaitseks islamistliku separatismi vastu ja kirjeldas islamit kui kriisis religiooni.

Tema hoiak on õhutanud pingeid islamimaade, aga eelkõige Türgiga. Laupäeval, pärast Erdoğani solvavat avaldust, kutsus Prantsusmaa konsultatsioonideks kodumaale oma suursaadiku.

Kuid Prantsuse liider jäi endale kindlaks, kirjutades Twitteris: "Me asume alati inimväärikuse ja universaalsete väärtuste poole."