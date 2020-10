Soome terviseamet tõi välja, et üle pika aja polnud nakatumistes esikohal Helsingi, vaid Espoo. Espoos tuvastati koroonaviirus 33 inimesel, Helsingis ühel inimesel vähem. Kokku on koroonaviirus diagnoositud Soomes pandeemia algusest 15 566 inimesel.

Terviseamet märkis, et haigestumise kasv on peatunud. "Soomlased on hoidnud vajalikku distantsi ja täitnud hügieeninõudeid," sõnas terviseameti juht Mika Salminen.

Pasi Pohjola Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumist tõi välja, et koroonaviiruse teises laines on nakatumistega rohkem hädas riigid, kus oli nakatumine suurem ka esimeses laines. Soome puhul märkis ta, et tehtud on palju teste ning teisalt on õnnestunud tuvastada paljud nakatumiste allikad.

"Näiteks Saksamaal jääb tervelt 75 protsenti nakkusallikatest tuvastamata, mis on peaaegu vastupidine olukorrale Soomes."

Salmineni sõnul on Soome esirinnas ka sellega, et seal on koroonaäpi alla laadinud 2,5 miljonit inimest ehk ligi pooled elanikud. Eestis näiteks on koroonaäpi alla laadinud 167 231 inimest.

Samas hoiatas ta, et eeloleval talveperioodil tuleks hoiduda suurematest perekondlikest kogunemistest, sest need on väga suured nakatumise allikad.