Helsingin Sanomate võrdlustabeli järgi on Euroopas praegu vaid neli riiki, kus viimase kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on alla 100. Need riigid on Soome (48,3), Eesti (48,5), Norra (57,5) ja Serbia (79,6).

Meie naabritest on Läti nakatumisnäit 116,8, Venemaal 150,9, Rootsil 164,2 ja Leedul 206,9.

Euroopa kõrgeimad koroonanäitajad on praegu Andorras (1772), Belgias (1612) ja Tšehhis (968).