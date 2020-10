Uutest nakatunutest 73 avastati Helsingist, kus nüüd on kokku üle 5000 nakatunu, teatas ajaleht Helsingin Sanomat (HS). Lisaks leiti 50 nakatunut Espoost ja 34 Vantaast, mis jäävad mõlemad pealinna haiglapiirkonda.

Uus puhang on ka Turus, kus leiti 40 uut nakatunut. Seal on koroonaviirus laiemalt levinud koolides, kus on diagnoositud üle kümne nakatunu. Mitmed klassid ja terved koolid on kinni pandud - Varissuo ja Nummenpaka koolide õpilased peale algkoolilaste saadeti reedel kaheks nädalaks koduõppele. Otsus puudutab esimeses 82 ja teises 750 õpilast.

Koolidesse jõudnud nakkus on pärit perekondadest ning erapidudelt, vahendas HS Turu linna pressiteenistust.

Ehkki reedene nakatunute arv on uus ööpäevane rekord, ei saa praegust numbrit võrrelda kevadiste nakatumisnäitajatega, kuna siis tehti märksa vähem teste, teatas Soome terviseamet.