Kihelkonna kiriku tornikuul paljastas 120 aasta vanuse saladuse

Kuni selle nädalani seisid kukk ja kukekuul 120 aastat Kihelkonna kiriku torni tipus.

"See on kindlasti hea märk ja tähelepanu, et usule kindlaks jääda. Küllap see ongi üks kuke tähendus," ütles Kihelkonna kiriku õpetaja Rene Reinsoo "Aktuaalsele kaamerale".

Kukekuuli sees olnud vasksilindri, mis on õnneks püssikuulidest puutumatuks jäänud, avas neljapäeval kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumest suure hulga uudisimulike ees.

"Siin sees on kindlasti paber, kus on kindlasti mõni tähtis tekst selle kirikutorni ehitamise kohta, meistrite kohta. See võib olla pikem või lühem," ütles Kilumets.

"See vasest tehtud ja kullatud tornikuul on Kotlandi talupoja Peter Wakröömi kingitus, mis on annetatud torni valmimise ajal. Ja kiriku eesseisja oli siis von Lingen Kuusnõmmest ja kirikuõpetaja oli Masing," luges Kilumets kirjast.

Suurimaks üllatuseks selgus kirjast, et see kukekuul on kunagi kullatud olnud. Nüüd on kogudusel väljakutse.

"Kuul, mis käib kukega koos, on valmistatud Tallinnas vasesepa töökojas ja ühtlasi saanud peale ka kullatise," kinnitas Kilumets.

"Kindlasti oleks nüüd mõistlik leida selleks vahendeid ja võimalus, et see uuesti ära kullata," tõdes Reinsoo.

Kui kukekuul saab ehk taas kullatud, siis vasest kukk võiks ehk saada ühe kullatud kukesule. Üle-eelmisel sajandil selle kuke valmistanud sepa lapselaps oli neljapäeval samuti kohal, oma vanavanaisa kätetööd vaatamas.

"See sai tehtud vaskplekist ja see saadi laeva pealt. See laev tuli karidele Karala alla ja seal oli laadung peal ja sealt ta sai selle," rääkis Heino Himmist.

Kuldne kukekuul ja vasest kukk peaksid kirikutornis särama järgmise aasta suvel.

Kihelkonna kirik on Saaremaal ainus n-ö kukega kirik, Eestis on aga risti asemel praegu kukk umbes 40 kiriku torni tipus.