Kuigi haiguspäevade hüvitamise osas on valitsuses üksmeel olemas ja kokkuleppe poole liigutakse ka tööandjate keskliiduga, ei ole Sikkuti sõnul selle teema üles tõstmise puhul tegemist lahtisest uksest sisse murdmisega.

"See on väga tore, kui valitsus suudab lõpuks selle otsuse teha ja seda rakendada ja rakendada ikkagi varem, kui järgmise aasta 1. jaanuarist. Seda me loodame. Aga see ei tähenda, et samal ajal saab käed rüpes istuda ja omalt poolt ainult selle lootusega uue aasta eelarvele vastu minna," ütles Sikkut ERR-ile.

Sotside esmane eelistus oleks hüvitada haiguspäevad juba esimesest haiguspäevast. Valitsus arutab praegu hüvitamist teisest haiguspäevast.

"Sotsiaaldemokraadid andsid poolteist kuud tagasi sisse eelnõu, mis puudutab esimesest haiguspäevast hüvitamist ja siis võrdses osas. Et 40 protsenti hüvitamisest haigekassa või riik ja 40 protsenti tööandja. Ja üheksandast päevast võtab riik hüvitamise üle nii nagu see seni käib," rääkis Sikkut.

Sikkuti sõnul võib aga kokkuleppele jõuda ka nii-öelda vähem helde skeemi osas.

Teine oluline teema puudub Sikkuti sõnul hooldekodu kohtade osalist hüvitamist riigi poolt.

"Riik hüvitab hooldekodukohtade maksumusest selle, mis inimestel pensionist puudu jääb. Et inimene panustab 90 protsenti näiteks pensionist ja ülejäänud siis katame me kõik ühiselt ja see ei jää laste ja lastelaste kanda," sõnas Sikkut.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 2. novembri, ehk tuleva esmaspäeva õhtu.

2021. aasta riigieelarve esimene lugemine oli 19. oktoobril, teist lugemist plaanitakse 18. novembriks.

Reedese seisuga on sotsidel plaanis esitada rahanduskomisjonile 19 muudatusettepanekut, millele võib esmaspäeval tulla lisa.