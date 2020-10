Nafta hinna langus maailmaturul Eesti kütusemüüjaid hindu langetama ei pane

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et praegu on veel vara hinnata, kas hinnalangus maailmaturul ka Eesti tanklaid hindu langetama paneb.

Vaht selgitas, et tuleb mõista, et naftaturg ja kütuseturg on küll omavahel seotud, kuid siiski olemuselt erinevad turud.

"Kui vaadata natuke pikemat perioodi, kui see, mis on nädala jooksul toimunud, siis me nägime suve alguses suurt hindade tõusu rahvusvahelisel kütuseturul," ütles Vaht ja selgitas, et näiteks bensiinihind tõusis 20,4 senti liitrist ja diislikütusel 14,4 senti liitrist.

Eestis aga selline hinnatõus tanklates ei kajastunud, sõnas Vaht ja ütles, et hinnad püsisid madalad eelkõige konkurentsi tõttu.

"Ei taha spekuleerida, kas hinnad võiksid langeda järgmise nädala jooksul. Seda on väga raske hinnata, milline on konkurentsipositsioon turul edasi ja kas keegi teeb otsa lahti ja läheb mingis osas mingite sentide võrra hinda langetama," ütles Vaht.

Ta täpsustas, et kütuse hind sõltub ka naftaturu hinna edasisest käitumisest, näiteks reedesel päeval olid need juba natuke tõusnud. Vaht lisas, et praegu hakkavad tanklad sisse ostma talvist diislikütust, mis on suvisest kütusest kolme sendi võrra kallim.

Olerexi sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin ütles ERR-ile, et Olerexis lähiajal hindu plaanis langetada pole. Ta täpsustas, et hind sõltub mitmest tegurist ja lihtsalt nafta hinna muutus tanklates hinda alla kohe ei aja.