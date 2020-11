USA president Donald Trump andis esmaspäeval mõista, et võib pärast valimisi vallandada riigi juhtiva nakkushaiguste eksperdi doktor Anthony Fauci ning väljendas pahameelt, et uute nakatumiste arv riigis on taas järsult kasvamas.

Trump ütles Floridas valimiskoosolekul, et koroonapandeemia leiab pärast valimisi ilmselt uudistes vähem kajastamist ning andis mõista, et võib pärast valimisi Fauci vallandada.

Fauci on viimasel ajal öelnud, et Trump on eiranud tema nõuandeid koroonaviiruse leviku ohjeldamisel ning et ta ei ole presidendiga enam kui kuu aega rääkinud.

Fauci on ka hoiatanud, et kui viiruse leviku tõkestamiseks rohkem ära ei tehta, ootab riiki raske talv.