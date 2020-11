Londoni kohus tunnistas Johnny Deppi naisepeksjaks

Kohtuotsuses, mis võib rängalt kahjustada Deppi mainet ja karjääri, tõdeb kohtunik Andrew Nicol, et nõustus Deppi endise abikaasa Amber Heard väidetega, et mees ründas naist korduvalt nende tormilise viieaastase kooselu kestel.

"Ma leidsin, et suur enamus härra Deppi väidetavaid rünnakuid proua Heardi vastu leidis kinnitust," ütles Nicol. "Hagejal ei õnnestunud tõendada laimamist," lisas kohtunik.

Deppi kaitsjad ütlesid, et kohtuotsus on "perversne oma segadusseajavuses" ning lisasid, et see oleks naeruväärne, kui ta edasi ei kaevaks.

Depp (57), kes on saanud tuntuks peaosadega filmides "Kariibi mere piraadid" ja "Edward Käärkäsi", süüdistas Briti kõmulehte The Sun välja andvat ettevõtet News Group Newspapers, ja selle ajakirjanikku Dan Woottonit 2018. aastal avaldatud artikli eest, milles väideti, et Depp oli olnud Heardi (34) suhtes vägivaldne,

Järgnenud kohtulahingud on toonud avalikuks rea piinlikke seikasid paari suhetes ja sõnapruugis.