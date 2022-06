Johnny Depp võitis kohtus oma endist abikaasat

USA filminäitleja Johnny Depp sai kõmulises kohtuprotsessis võidu oma endise abikaasa Amber Heardi üle. Virginia vandekohtus leidis, et Heard kahjustas Deppi karjääri ja mainet, kui väitis, et Depp on olnud tema suhtes vägivaldne ning käskis naisel maksta Deppile 15 miljonit dollarit valuraha.

Samas leidis vandekohus, et Depp on oma advokaadi kaudu laimanud Heardi ning käskis näitlejal maksta oma eksabikaasale kaks miljonit dollarit valuraha.

Depp kaebas Heardi, kellega ta oli abielus pisut üle aasta, kohtusse 2018. aastal ja nõudis talt 50 miljonit dollarit, kui naine oli väitnud, et mees oli tema suhtes vägivaldne. Heard esitas omapoolse vastuhagi 100 miljonile dollarile, kui Deppi advokaat ütles, et süüdistused on alusetud.

Depp ja Heard lahutasid oma abielu 2017. aastal. Naine süüdistas meest lähisuhtevägivallas, misjärel kehtestas kohus Deppile lähenemiskeelu.

Pärast lahutust pidi Depp eksabikaasale maksma seitse miljonit dollarit heategevuse otstarbeks.

Depp (58) väljendas kohtuotsuse järel rahulolu ning ütles, et vandekohus "andis talle tema elu tagasi".

Heard (36) ütles oma avalduses, et on kurb, et kaotas selle kaasuse ning otsus pööras kella tagasi aega, kui naine, kes julges enda eest välja astuda, pälvis avalikkuse meelepaha ja alanduse. "See otsus tühistab idee, et naistevastast vägivalda tuleb tõsiselt võtta," kirjutas Heard.