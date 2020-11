Meedia teatel on ohvrite seas kaks naist ja kaks meest.

Politsei lasi maha ühe ründaja, kellel oli automaat ja libapommivest.

Rünnakud leidsid aset kella kaheksa ajal õhtul kohaliku aja järgi mitmes paigas Viini kesklinnas. Esialgu pole selge, kas sünagoog oli rünnaku sihtmärgiks.

Mõnede meediakanalite andmetel sai esimesena surma sünagoogi valvur, kelle ründaja maha lasi.

Mõrtsukas põgenes kuriteopaigalt. Politsei teatas hiljem, et ründajaid oli mitu.

Islamiäärmuslaste internetitegevust jälgiv SITE Intelligence Group teatas teisipäeva varahommikul, et Viinis eelmisel õhtul aset leidnud terrorirünnaku korraldasid pühasõdalased.

Islamistid kirjutasid veebis, et tegemist oli kättemaksuga Austria osalemise eest USA juhitud koalitsioonis võitluseks Islamiriigi (IS) vastu.

Kuus kuriteopaika

Siseministeeriumi esialgses avalduses räägiti rünnakust sünagoogi juures, milles sai haavata mitu inimest ja surma üks terroristidest.

Viini politsei teatas Twitteris, et kohaliku aja järgi kell 20 kõlasid lasud Seitenstettengasse piirkonnas ning kokku on kuus kuriteopaika.

Ametlikel andmetel on surma saanud kaks inimest ning mitu tõsiselt vigastada, nende seas üks politseinik. Üks ründaja tapeti politsei poolt.

Siseminister Karl Nehammeri sõnul on hukkunud mitu inimest.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Viini linnapea Michael Ludwig ütles Austria rahvusringhäälingule ORF, et haiglatesse on viidud 15 rünnakutes kannatada saanut, neist seitsme vigastused on rasked.

Siseministeeriumi pressiesindaja kinnitas Austria rahvusringhäälingule, et kõik kuus rünnakupaika on sama tänava vahetus läheduses, kus asub linna sünagoog.

Politsei teatas Twitteris, et käimas on mastaapne politseioperatsioon. Politsei palus inimestel avalikke kohti vältida ja püsida siseruumides. Veidi pärast südaööd Eesti aja järgi tegi politsei sarnase postituse, teatades, et olukord ei ole lõppenud ning palus inimestel tänavaid ja ühistransporti vältida.

Üks ründaja tabamata

Austria siseminister Karl Nehammer teatas hilisõhtul, et Viinis aset leidnud sündmuste näol paistab tegemist olema terrorirünnakuga ja olukord pole veel lahendatud.

Siseminister kinnitas pressikonverentsil, et üks ründaja lasti maha ning vähemalt üks ründaja on jooksus.

"Selle järgi, mida me praegu teame, on vähemalt üks ründaja, kes on endiselt vabaduses," ütles Nehammer varahommikusel pressikonverentsil.

Varem tõdes Nehammer, et ründajad ei pruugi olla enam Viinis.

Austria kantsler Sebastian Kurz teatas Twitteris, et saadab politseile appi sõjaväe, kes hakkab teostama varakaitset. Kurz selgitas, et sõjaväelased kaitsevad piirkondi pealinnas selleks, et politsei saaks keskenduda terrorismivastasele operatsioonile.

Kurz ütles ORF-ile, et ründajad olid tugevalt automaatrelvadega varustatud ning nende ettevalmistus oli professionaalne.

Pealtnägijate kinnitusel kostus piirkonnast mitmeid laske. Politsei on kogu piirkonna eraldanud ja kutsus inimesi üles sealt eemale hoidma.

Kuigi algselt teatati, et rünnaku sihtmärgiks oli sünagoog, ütles Viini juudi kogukonna president Oskar Deutsch, et sünagoog oli rünnaku ajal juba suletud ja see, kas sünagoogi tahetigi rünnata, ei ole veel selge, vahendas The Guardian.

Deutsch ütles väljaandele Kurier, et juudi kogukonna esindajaid vigastatute seas ei ole.

Üks sünagoogi läheduses elav rabi ütles Kurierile, et üks ründaja hakkas ühel hetkel suvaliselt Judengasse ja Seitenstettengasse tänavatel asuvate baaride ja kohvikute ees istuvaid inimesi tulistama.

Austria võimud ei ole ründajate isikute või motiivide kohta infot andnud. "Me tõesti ei saa nende tausta kohta veel midagi öelda. Loomulikult ei saa välistada antisemiitlikku tausta," sõnas Kurz ORF-ile.

Austria taastab piirikontrolli

Siseminister Nehammeri sõnul taastab Austria piirikontrolli. Tema sõnul ei pea lapsed teisipäeval kooli minema.

Pressikonverents, millel andsid toimuvast ülevaate siseminister Karl Nehammer, avaliku julgeoleku peadirektor Franz Ruf ja Viini politseijuht Gerhard Pürstl:

Tšehhi politsei alustas pärast Viini terrorirünnakut piirikontrolli

Tšehhi politsei teatas, et alustas esmaspäeval pärast Viini terrorirünnakut pistelist piirikontrolli.

"Politsei teostab piiriületuspunktides sõidukite ja reisijate pistelist kontrollimist ennetusmeetmena seoses Viini terrorirünnakuga," kirjutati politsei ametlikul kontol suhtlusvõrgustikus Twitter.

Tšehhi siseminister Jan Hamacek andis teada, et Tšehhi politsei võttis pärast rünnakuid Austria kolleegidega ühendust.

Euroopa Liit mõistis terrorirünnaku Viinis hukka

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel mõistis rünnaku hukka.

"Euroopa mõistab karmilt hukka selle argpüksliku rünnaku meie inimlike väärtuste ja elude vastu," kirjutas Michel suhtlusvõrgustikus Twitter.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas teisipäeva hilisõhtul, et Euroopa ei alistu terroristidele. "Prantslased jagavad Austria rahva vapustust ja kurbust pärast viini terrorirünnakut," kirjutas Macron suhtlusvõrgustikus Twitter.

"See on meie Euroopa. Meie vaenlased peavad teadma, kellega neil tegemist on. Me ei alistu millelegi," lubas Macron.

Saksamaa teatas esmaspäeval pärast terrorirünnakut Viinis, et Euroopa ühiskond ei tohi järele anda vihkamisele, mis ühiskondi tahab lõhestada.

Saksa välisministeerium nimetas terrorirünnakut muu hulgas õõvastavaks. "Me ei tohi järele anda vihkamisele, millega üritatakse meie ühiskonda lõhestada," kirjutas Saksa välisministeeriumi teadaandes.

Ka Itaalia peaminister Giuseppe Conte mõistis ööl vastu teisipäeva karmilt hukka tulistamise Viinis. "Meie Euroopa kodus pole kohta vägivallale ja vihkamisele," kirjutas Conte suhtlusvõrgustikus Twitter.

Samalaadseid avaldusi tegid ka mitmete teiste Euroopa riikide liidrid.

Venemaa avaldas ööl vastu teisipäeva Austriale kaastunnet seoses terrorirünnakuga Viinis, edastas välisministeeriumi eestkõneleja Maria Zahharova.

"Vene saatkond Viinis on ühenduses Austria pädevate asutustega, et selgitada terrorirünnakus hukkunute ja vigastatute kodakondsuse küsimust," sõnas Zahharova ajakirjanikele.

"Tunneme Austriale kaasa," ütles Zahharova.