Austria politsei vahistas seoses Viini rünnakuga 14 inimest

Austria politsei vahistas 14 inimest ja otsis läbi 18 kohta, et leida seoseid esmaspäeva õhtul Viini kesklinnas rünnaku läbi viinud äärmuslasega. Siseminister Karl Nehammer teatas, et neli inimest sai surma ja 22 haavata. Kolm inimest on endiselt kriitilises seisus haiglas.

Viini kesklinn oli esmaspäeva õhtul kella kaheksa paiku rahvast täis, sest teisipäevast kehtivad riigis koroonaviiruse tõttu liikumispiirangud. Tulistamine algas kell kaheksa sünagoogi juures, kus 20-aastane Põhja-Makedooniast pärit mees tulistas baaride suunas. Surma sai neli inimest.

Politsei on nüüdseks tuvastanud kolm sündmuskohta, kus inimesi tulistati. Siseministri sõnul on haavatuid 22, neist kolm on kriitilises seisus. Ühe politseiniku elu päästis Türgi päritolu austerlane, kes koos sõbraga tõi haavata saanud korrakaitsja kiirabi juurde.

Haavata saanud politseinikul oli operatsioon ja nüüd on ta stabiilses seisus.

Kui alguses oli kahtlus, et oli ka teisi ründajaid, siis nüüd on see võimalus üsna väike.

Austria siseminister Karl Nehammer ütles, et nende kasutuses on 20 000 videot. "Föderaalse kriminaalpolitsei ja sisejulgeoleku eksperdid uurivad videosid ja üle poolte neist on läbi vaadatud. Uurimine ei ole veel lõppenud. Samas ei viita seninähtud videod, et seal oli ka teine ründaja," ütles Nehammer.

Kiirelt reageerinud politsei lasi ründaja maha. Austria politsei on läbi otsinud 19 kohta, nende hulgas ka ründaja kodu.

Topeltkodakondsusega 20-aastane põhjamakedoonlane vabanes detsembris vanglast, kus ta kandis 22-kuulist karistust soovi eest minna Süüriasse ISIS-e eest võitlema. Vanglas läbis ta ka deradikaliseerimisprogrammi.