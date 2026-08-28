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Vargad varastasid Viini muuseumist hinnalise kuningliku kaelakee

Välismaa
Politseinik lahkub Viini tarbekunstimuuseumist
Politseinik lahkub Viini tarbekunstimuuseumist Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Albert Otti
Välismaa

Viimastel aastatel on Euroopa muuseumides sagenenud väärtuslike kunstiteoste ja ehete röövid ning Viinis asuvast tarbekunstimuuseumist MAK varastati hiljuti umbes 3,5 miljoni euro väärtuses ajalooline teemantkaelakee, mis valmistati 1939. aastal Egiptuse kuninga Fuadi abikaasa Nazli Sabri jaoks.

Kaelakeed kaunistab 673 teemanti ning selle kujundus meenutab päikesekiirte mustrit. Ehe kuulus Pariisi juveelimaja Van Cleef & Arpels näitusele.

Nazli Sabri kandis seda kaelakeed oma tütre pulmas. Viimane abiellus Iraani kroonprintsi Mohammad Reza Pahlaviga, kellest sai hiljem Iraani viimane šahh. 

1936. aastal sai Nazli Sabri valitseva monarhi emaks, kui tema abikaasa surma järel tõusis troonile nende poeg Farouk. Hiljem läks ta oma pojaga tülli, loobus kuninglikust tiitlist ja kolis lõpuks Ühendriikidesse.

Kaelakee jõudis aastakümneid hiljem erakätesse ning müüdi 2015. aastal New Yorgis Sotheby's oksjonil 4,3 miljoni dollari eest. Seejärel jõudis ehe taas avalikkuse ette Van Cleef & Arpelsi näitusel MAK-is.

Neljapäeva pärastlõunal purustasid aga kaks meest haamriga ehte vitriini, haarasid kaelakee ja põgenesid. Viini politsei teatas, et neil puuduvad andmed varaste võimaliku asukoha kohta, kuid käimas on ulatuslik otsinguoperatsioon, millesse on kaasatud ka politseikoerad.

Vargus leidis aset ajal, mil Euroopa muuseumides on sagenenud väärtuslike kunstiteoste ja ehete vargused. Pärast vargust suleti ajutiselt MAK-i näitus.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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