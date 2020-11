Vanalinna Hariduskolleegium kehtestab lausalise maskikohustuse

Kohustus laieneb ka VHK sõsarkoolile, eraomandis olevale Püha Miikaeli koolile (PMK), sest koolid jagavad omavahel õpetajaid.

Koolijuhid Kersti Nigesen ja Enel Kotli kirjutasid lapsevanematele ja õpetajatele, et mitmed õpilased ja õpetajad on osutunud koroonapositiivsete lähikontaktseteks ning üks muusikaõpetaja on ka ise koroonasse haigestunud.

"Vaheaeg on andnud võimalusi liikuda ringi natuke laiemalt ja me ei tea praegu, kas see on toonud kaasa tõsiemad tagajärjed või on täna ilmnenud kontaktide mõningane tõus juhuslik," seisab koolijuhtide kirjas.

Distantsõppele eelistavad koolid lausalist maskikandmise kohustust.

VHK direktor Kersti Nigesen kommenteeris ERR-ile, et maskikandmise kohustus on kehtestatud pigem viirust ennetava meetmena.

"Sest kui pole õpetajaid, ei saa koolis midagi teha," põhjendas Nigesen. "Iga meede aitab olukorda leevendada."

Lisaks maskidele peab Nigesen õigeks ka baktereid hävitavate lampide kasutamist (koroona on viirus, mitte bakter, selle vastu "sinine lamp" ei aita - toim).

Nigesen kinnitas, et täpset korda, kes ja kuidas maske peab kandma, hakkavad nad tegelikult alles välja töötama, kuid praegu saadeti kiri tõesti kogu kooliperele, alates 1. klassist. Hommikul välisukse peal maski olemasolu kontrollima ei hakata, kuid need vaadatakse üle klassides. Lastel on lubatud kaasa võtta ka isetehtud maskid. Kel need puuduvad, neile leiab maskid kool.

Kuidas maski korrektselt kanda, aitab õpetada kooli medõde.

Nigesen möönis, et eksperiment võib ka läbi kukkuda, sest algklasside ja hariduslike erivajadustega väikeklasside lastele võib maskikandmise kohustus ülejõu käivaks osutuda. Samuti võib see tekitada vaevusi vanematele õpetajatele, kel on ehk raske sedasi hingata.

"Praegu peaksime vaatama ja harjutama paar esimest päeva, siis vaatame edasi," ütles Nigesen.

Ta tõdes, et pilt lähikontaktsetega on väga segane ja raske on olukorras ka selgust saada.

Kooli juhtkond otsustas maskikandmise kohustuse ilma terviseametiga nõu pidamata. Nigeseni sõnul neil paremat ideed viiruse leviku piiramiseks pähe ei tulnud.

"Me tahame ise seda teha, loome sellega organisatsioonilist võimekust haigusega toime tulla. Meie eest keegi teine meid kaitsma ei tule," ütles Nigesen.