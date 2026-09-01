Annabeli esimene koolipäev 2018. aastal ja kaheksa aastat hiljem

2018. aasta 1. septembril tegi ERR-i portaali tollane fotograaf Aurelia Minev ägeda foto Tallinnas vanalinna hariduskolleegiumis (VHK) 1. klassi läinud Annabel Ellost. See lapse ehedat rõõmu kajastav foto on üks parimaid, mis kooliaasta alguses tehtud. Annabeli ja tema vanemate nõusolekul tegime uue pildi kaheksa aastat hiljem, kui Annabel alustas oma viimast põhikooli aastat. Selle foto autor on Siim Lõvi.

Annabel ütles, et esimese pildi ajal tundis ta suurt elevust, et leiab uusi sõpru. Midagi teda kooli juures eriti ei hirmutanud, kuid keskendumine oli talle alguses uus asi. "Aga ma sain sellega hästi hakkama," lausus tüdruk.

"Väga põnev oli, mis uus seltskond mind ootab. Olin õnnelik, et saan uusi sõpru ja õpetaja," sõnas Annabel. Neid sõpru on ta aastate jooksul ka leidnud, ütleb ta nüüd.

"Meie klass on väga kokkuhoidev. Mulle väga meeldib, et olen käinud ainult tüdrukute klassis. Kui ma õpiksin poistega koos, siis mulle tunduks, et keegi arvaks midagi halvasti, aga tüdrukutega ma tean, et me oleme kõik võrdsed. Ma tunnen ennast turvaliselt selles klassis, kus ma käin," lisas ta.

Annabel loodab peale üheksanda klassi lõpetamist jätkata haridusteed VHK-s. "Haridus on tähtis, ilma selleta ei saa," lisas ta.