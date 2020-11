Terviseamet: järgmised kaks kuud on kriitilised

Valitsus arutas kabinetinõupidamisel, kas koroonaviiruse leviku tõttu oleks vaja uusi piiranguid ning leidis, et täita tuleks juba kehtivaid soovitusi: tuleks hoida distantsi ja kanda rahvarohkes kohas, näiteks ühistranspordis, maski.

"Et inimesed ise ka natuke vaataksid, et kuidas see olukord on – et kui buss on täis, siis jah. Kui ma olen täiesti üksi bussijuhiga, siis võib olla see ei ole vajalik," nentis viroloogiaprofessor Irja Lutsar maski kandmise kohta.

Valitsus otsustas jätkata juhuvalimiga seireuuringut selleks, et selgitada välja, milline on viiruse tegelik levik Eestis.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et novembri ja detsembri jaoks vajalikud summad eraldadatakse seireuuringu läbiviimiseks Tartu Ülikoolile.

Valitsus otsustas toetada ka hooldekodusid, kus on nakatunuid. Hooldekodud saavad taotleda valitsuselt rahalist toetust tööjõukuludeks ja isikukaitsevahendeid.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et järgmised kaks kuud on kriitilised, sest lähenevad jõulud ja aastavahetus ning ees on palju üritusi.

"Mitte anda seda võimalust hästi tihedalt ruumis inimestel koguneda ja tuua neid rohkem välisruumi. Tekitada erinevaid tegevusi ka huviringidel väljas senimaani, kuni ilm seda lubab, ja kui on vaja otsustada, siis mõni asi ka ära jätta," lausus Lanno.