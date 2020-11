Hiina võimude sekkumine lükkas Alibaba aktsiad kukkuma

Aktsiapakkumine lükati pool aastat edasi. Päev enne seda otsust kutsusid ametnikud kohtumisele ettevõtte kaasasutaja Jack Ma. Põhjused, miks aktsiapakkumine peatati, on segased.

Hiina võimud viitavad börsireeglite rikkumisele. Väidetavalt ei meeldi Hiina võimudele mõned Jack Ma seisukohad, samuti on oletatud, et Hiina võimud sooviksid suuremat kontrolli ettevõtte üle ning ligipääsu Ant Groupi klientide andmetele.

Jack Ma e-kaubandusettevõtte Alibaba aktsiad kukkusid otsuse järel peaaegu kümnendiku võtta, vähendades ettevõtte väärtust 76 miljardi dollari võrra. See on kaks korda suurem summa kui Ant Group lootis investoritelt saada.

"Ma saan öelda, et aktsiapakkumise peatamise taga on börsi järelevalveüksus, kes täidab oma ülesandeid regulaatorina. See otsus on tehtud seadusi järgides, mille eesmärk on kaitsta kapitalituru stabiilsust ning investorite õiguseid ja huve," kommenteeris sekkumist Hiina välisministeeriumi esindaja Wang Wenbin.