Hiina valitsus on asunud piirama riigi rikkaima mehe mõjuvõimu

Hiina rikkaimale inimesele Jack Male kuulub kaks suurt tehnoloogiaettevõtet, finantsettevõte Ant Group Co ja e-kaubanduse firma Alibaba Group.

Hiina finantsregulaatorite ümberkorraldamiskava alusel jätkab finantsetehnoloogia hiiglane Ant veebipõhiste makseteenuste pakkujana, kuid piiratakse tema kasumlikumad investeerimis- ja laenuärid.

Hiina keskpanga reguleerivad asutused käskisid Antil moodustada ka eraldi finantsvaldusettevõtte, mille suhtes kehtiksid pankadele sarnased kapitalinõuded. Hiina valitsuse ametnikud ütlevad, et see võimaldab riigipankadel Antis suurendada oma osalust, mis aitaks kaasata lisakapitali.

Hiina riiklik pensionifond ja kaks riigipanka on juba Anti investorid.

Teine Jack Male kuuluv ettevõte Alibaba seisab juba eraldi monopolidevastase uurimisega, mis võib viia ettevõtte varade ülevaatamiseni.

"Pole kahtlustki, et Hiina valitsuse eesmärk on Jack Ma ohjeldamine, see on nagu hobuse taltsutamine," ütles Hiina riiginõukogu monopolidevastase komitee nõunik.

Hiina valitsus pole varem Jack Ma ettevõtteid tugevalt reguleerinud ja need on hakanud riigifirmade domineerimist ohustama sellistes valdkondades nagu pangandus ja rahandus. Selle tulemusena on Hiina võimud viimastel kuudel hakanud karmimalt reguleerima internetisektorit, mille suurus ja mõju on aastate jooksul pidevalt kasvanud.

Oktoobris kritiseeris Jack Ma avalikult Hiina liidri Xi Jinpingi riskikontrolli algatust, samuti süüdistas ta valitsuse regulaatoreid innovatsiooni lämmatamises. Jack Ma kriitika ilmus päevad enne seda, kui tema kontrollitud Ant pidi minema börsile.

Peale Jack Ma kriitikat valitsuse aadressil, andis Xi Jinping isiklikult käsu tühistada Anti börsile minek, mis oleks ettevõtte varade väärtuseks hinnanud enam kui 300 miljardit dollarit. Samuti suunas ta riiklike regulaatoreid uurima Jack Ma ettevõtete võimalikke riske Hiina majanduse suhtes.

"Enne oli Xi Jinping pööranud Anti börsile minemisele vähe tähelepanu, peale Jack Ma kõnet see muutus," ütles Hiina ametnik.

Kuid isegi Hiina lähiajaloo võimsaim liider Xi Jinping seisab silmitsi piirangutega, kui palju saab valitsus Jack Ma impeeriumi kärpida.

Hiina juhtkond on mures rahvusvaheliste investorite lahkumise pärast ja Peking tahab tõestada oma pühendumust turumajanduse reformimisel.

Samuti tahab Hiina kasvatada rohkem kodumaiseid ettevõtteid nagu Ant ja Alibaba, kes suudaksid konkureerida oma Ameerika analoogidega.