Jack Mad filmiti heategevusprogrammi raames maapiirkonna õpetajatega kohtumas, kus ta ei maininud oma probleeme Hiina keskvalitsusega.

"Oleme oma kolleegidega õppinud ja mõelnud. Oleme nüüd rohkem veendunud, et pühendame ennast hariduse edendamisele," teatas Jack Ma videos.

Videos lubas Jack Ma toetada Hiina maaelu haridussüsteemi.

"Meie põlvkonna ettevõtjate ülesandeks on toetada maakoolide õpetajaid, arendada maaelu ja töötada maainimeste heaolu nimel," ütles Jack Ma.

Jack Ma toon erines videos tunduvalt tema oktoobris peetud kõnest, kus ta kritiseeris Hiina valitsust. Oktoobris peetud kõnes leidis Jack Ma, et Hiina valitsus lämmatab innovatsiooni ja riigipangad tegutsevad "pandimaja mentaliteediga". Peale kõnet asus Pekingi võim uurima Jack Ma äritegevust ja peatas tema ettevõtte Ant Groupi börsile minemise.

Mõned lääne vaatlejad on väitnud, et Hiina valitsus soovib juurdepääsu Jack Ma äriimpeeriumi valduses olevatele tarbijaandmetele. Samuti oletati, et ta põgenes Hiinast või on isegi vangistatud.

Jack Ma varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 50 miljardit dollarit.