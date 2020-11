ERR Soomes: põhjanaabrite "testi ja tule" põhimõte on vastuolus EL-i aluspõhimõtetega

Soome valitsus on plaaninud rakendada aletes 23. novembrist riiki saabujatele "testi ja tule" põhimõtet ehk et tulla võib igaüks ükskõik millise nakatumisnäitajaga riigist, kui on ette näidata koroonatesti negatiivne tulemus. Nüüd aga selgub, et plaan on vastuolus Euroopa Liidu aluspõhimõtetega.

Soome ministrid on juba septembris peetud pressikonverentsist peale "testi ja tule" põhimõtte rakendamisest suure suuga rääkinud, kuid kolmapäevane ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas valitsusallikatele viidates, et ilmselt peab Soome plaani kõige rangemast variandist loobuma.

Probleem on nimelt lihtne: seaduseelnõule tehtud juriidilise ekspertiisi kohaselt ei tohi teise Euroopa Liidu riigi kodanikult eeldada riiki sisenemiseks tervisetõendit, sest see sõdib vastu Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtetele. Kolmandate riikide kodanike puhul seda probleemi pole.

Soome valitsus nuputabki parasjagu, kuidas kimbatusest välja tulla. Aega ei ole kuigi kaua: Euroopa Liidu liikmesriigil on võimalik rakendada piirikontrolli Schengeni ala riikide suhtes ainult teatud aja ning Soome jaoks on isegi selle aja lisaaeg 22. novembril läbi saamas.

Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on üks võimalus see, et ilma koroonatesti negatiivse tulemuse tõendita Soome saabuvad Schengeni riikide kodanikud suunataks testi tegema piiril. Testist keeldujaid ähvardaks kümnepäevane karantiin.

Kuidas aga kõik täpselt välja nägema hakkab, pole hetkel veel teada. Esialgsetel andmetel peaks Soome valitsus uusi koroonaaegseid reisimispõhimõtteid esitlema neljapäeval või reedel.

Aga et kõik liiga lihtne ei oleks, on endiselt jõus veel hulk erandeid. Näiteks ei rakendata testimiskohustust ega eneseisolatsioonisoovitust juba praegu Eesti ja Soome ning Rootsi ja Soome vaheliste töö- ja ametisõitude puhul.

Ning täiesti konkreetse sisuga täitmata on avalikkuse silmis ka Soome valitsuse mõte, et novembri lõpust saaks Soome vabalt mis asjus tahes reisida nende Euroopa Liidu riikide kodanikud, kus koroonaviiruse levik on "Soomega suhteliselt samal tasandil".

Mida tähendab suhteliselt sama tasand – ning kas Eesti, kus kahe nädala nakatumisnäitaja on poolteist korda nii suur kui Soome oma – ka nende riikide hulka mahub, nendele küsimustele praegu veel vastust ei ole.