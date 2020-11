Oregon otsustas lubada väikeste narkokoguste omamist

Rahvahääletusel sai ettepanek lubada kangete narkootikumide omamist 58,8 protsendi valijate toetuse, selle vastu oli 41,2 protsenti osalenutest. Samaaegselt narkopiirangute leevendamisega alustab osariik narkosõltuvuse raviprogramme, mida hakatakse rahastama kanepimüügist laekuvatest maksudest, edastas väljaanne Oregonlive.com.

Legaliseerimise pooldajad leiavad, et USA narkopoliitika on täitnud osariigi vanglad narkootikumide omamise eest vangi mõistetud mittevägivaldsete inimestega, kes vajaksid kinniistumise asemel võõrutusravi. Samuti märgivad nad, et praegused narkokaristused on eriti rängalt mõjunud tervetele põlvkondadele mustanahalistele.

Legaliseerimiskampaaniat vedanud organisatsioon The Drug Policy Alliance panustas oma selgitustöösse 4 miljonit dollarit, millega ületas suurelt vastaste kasutada olnud 95 000 dollarit. Allianss, mille peakorter on New Yorgis, toetas ka miljardärist filantroop George Soros, kes kuulub organisatsiooni nõukogusse.

Lisaks rahastasid legaliseerimise pooldajate kampaaniat 500 000 dollariga Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg koos oma abikaasa Priscilla Chaniga ning Ameerika kodanikuvabaduste liit ja selle Oregoni osakond mõlemad 150 000 dollariga. Sellele avaldas toetust ka laulja Johnny Legend.

Kampaania vastu tegutses Oregoni endine kuberner John Kitzhaber, kes leiab, et sellega väheneb kohtute roll ning osariigis võib hakata nappima haiglakohti.

Samas läks ettepanek läbi ka nendes Oregoni piirkondades, mis presidendivalimistel toetasid vabariiklast Donald Trumpi, rääkimata liberaalide enamusega Portlandist ja Eugene'ist, märkis Oregonlive.com

Oregoni osariigis heakskiidetud ettepaneku kohaselt vähendatakse narkootikumide nagu heroiin, kokaiin, metamfetamiin, ecstasy, LSD, metadoon ja muud sarnased väikeste koguste omamiselt tabatud inimestele ette nähtud karistusi. Edaspidi võrdsustaks sellised teod liiklusrikkumistega, mis ei kuulu kriminaalkaristuste alla. Väikse koguse narkootikumidega tabatud inimesele tehakse väärteomenetluse raames kas sajadollarine trahv või ta peab läbima põhjalikuma narkoülevaatuse. Lisaks hakatakse eraldama marihuaana müügist saadud maksutuludest miljoneid dollareid võõrutuskeskuste rahastamisele ning narkomaanide ravi- ja võõrutuskuuridele.