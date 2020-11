Jättes kõrvale pisiriik Vatikani, on Euroopa madalaim koroonaviirusesse nakatumine praegu Soomes. Enamike riikide nakatumisnäitajad nädalases võrdluses halvenesid, sh Eestil.

Meie põhjanaabrite viimase kahe nädala nakatumine 100 000 inimese kohta oli reedese seisuga 52,5, mis on sisuliselt sama näitaja nädala taguse ajaga (50,1). Nii nagu paljudes teistes riikides on ka Soomes nakatumine kõrgem linnades - Helsingi ja Uusima piirkonnas on nakatumisnäitaja 95,5.

Soome kõrval on ka Maltal jäänud nakatumine nädala taguse ajaga võrreldes sisuliselt samaks, selgub Helsingin Sanomate veebilehel avaldatud Soome terviseameti võrdlusnumbritest.

Nädalaga on vähenenud Islandi ja Iirimaa nakatumiste numbrid. Ülejäänud riikide nakatumisnäitajad on nädalaga halvenenud, sh Eestil.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli eelmisel reedel 52,1, sel reedel aga eilsetele andmetele tugineval Hesarite kaardil 91,7. Meie enda tänahommikustel andmetel on see aga juba 105,8.