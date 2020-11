Koroonagraafika: Eesti nakatumisnäitaja on taas Lätist kõrgem

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on alates reedest taas kõrgem kui Lätil. Nädalases võrdluses halvenesid kõigi meie regiooni riikide nakatumisnäitajad.

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad 100 000 elaniku kohta on praegu Luksemburgis (1293,3), Montenegros (1280,9), Andorras (1209,1), Austrias (1067,8) ja Liechtensteinis (1000).

Nädal varasemaga võrreldes on suurimate nakatumisnäitajate riikide grupist lahkunud Tšehhi, kus möödunud reede nakatumisnäitaja oli 1275,6, kuid sel reedel 838,6.

Jättes kõrvale pisiriik Vatikani, on Euroopa madalaim nakatumisnäitaja endiselt Soomes. Kuid ka põhjanaabrite näitaja on nädalaga halvenenud - eelmise reede näitaja 52,5 on nädalaga kerkinud 60,7-le.

Suure tõenäosusega möödub Soome tuleval nädalal nakatumisnäitajalt Islandist, mille nakatumiskõver on olnud viimase kolm nädalat selgelt alla ja oli sel reedel 62,8. Teine riik, kus viimastel nädalatel on nakatumine vähenenud, on Iirimaa (näitaja 109,9).

Meie naaberriikidest on kõrgeim nakatumisnäitaja Leedus - 786,2. Rootsi näitaja on 587,1 ja Lätil 244,1. Eesti näitaja kerkis reedel Helsingin Sanomate Euroopa riikide võrdlustabelis 245-le, kuid on meie oma terviseameti viimastel andmetel veelgi kõrgem - 253,5.

Eraldi saab välja tuua ka viimase kahe nädala koroonasuremuse 100 000 elaniku kohta, kus Euroopa tipus on Tšehhi (23,8), Sloveenia (23,7) ja Belgia (23,1).

Madalaimad on koroonasuremuse näitajad Soomes (0,2), Norras (0,4) ja Taanis (0,7). Ka Eesti näitaja (1,0) on Euroopa madalamate seas. Lätil on see 2,8 ja Leedul 5,7.