Koroonagraafika: Leedu nakatumisnäitaja läheneb juba 1000-le ja Euroopa tipule

Euroopa riikide nakatumisnäitajad käivad lainetena üles-alla - kui veel kuu aja eest olid suurriikidel nagu Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia kõrged nakatumisnäitajad ja meie regiooni riikidel madalad, siis nüüd on esimeste näitajad alla läinud ja meie omad üles ning nakatumisnäitajad on üsna samad.

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad 100 000 elaniku kohta on Montenegros (1171), Luksemburgis (1150), Horvaatias (1109), Andorras (1088) ja Serbias (1088).

Esiviisikust ei jää kaugele maha Leedu, kelle nakatumisnäitaja on kasvanud viimastel nädalatel üsna jõudsalt - kui kahe nädala eest oli see 786, eelmisel reedel 880, siis 4. detsembril 976.

Leedu nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta viimasel nädalal on ka Balti ja Põhjala regiooni kõrgeim. Rootsi näitaja kerkis 709-le (nädala eest 644), Lätil 402-le (nädala eest 307), Eestil 358-le (nädala eest 307), Soomel 108-le (nädala eest 89).

Euroopa madalaimad nakatumisnäitajad on Islandil (64) ja Iirimaal (76).

Nädalases võrdluses langesid Euroopa suurriikide ehk Suurbritannia, Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa nakatumisnäitajad, mis on vahemikus 260-320 ehk madalamad kui Eestis. Vaid Itaalia oma on endiselt kõrgem (590).

Euroopa kõrgeim koroonaviirusesse suremus on Sloveenias ja Bulgaarias, kus 100 000 inimese kohta on viimasel kahel nädalal surnud vastavalt 30 ja 27 inimest.

Madalaim on koroonaviirusesse suremus Islandil, Soomes ja Norras, kus see näitaja on 100 000 elaniku kohta alla ühe. Eesti vastav number on 2,8, mis on Euroopa riikide võrdluses madal, kuid teise laine kõrgeim meie jaoks.