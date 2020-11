Koroonagraafika: Euroopa kõrgeimate nakatumistega riikide näitajad paranesid

Kui Eesti nakatumisnäitaja on viimase nädalaga pea kaks korda halvenenud ja meie koht Euroopa riikide võrdluses samuti, siis Euroopa kõrgeimate nakatumisnäitajatega riikides on nakatumine koroonaviirusesse vähenenud, ehkki endiselt kõrge.

Eelmisel reedel olid Euroopa kõige kõrgemate nakatumisnäitajatega riigid Belgia (1805), Andorra (1719) ja Tšehhi (1577). Nädalaga on nende nakatumisnäitajad langenud, ehkki endiselt teiste riikidega võrreldes kõrged - Belgial 1105, Andorral 1362 ja Tšehhil 1275.

Jättes kõrvale pisiriik Vatikani, olid nädala eest madalaimate nakatumisnäitajatega riigid Soome (52,5), Eesti (91,7) ja Norra (110,6). Eesti sellesse kolmikusse oma näitajaga 166,5 enam ei mahu. Endiselt on Euroopa madalaim nakatumisnäitaja Soomel (53,7), kellele järgnevad Island (128,3) ja Iirimaa (129,3). Islandi ja Iirimaa nakatumisnumbrid on kahel nädalal järjest vähenenud. Eestist madalam nakatumisnäitaja on veel ka Norral ja Valgevenel.

Meie teistest naabritest on Läti nakatumisnäitaja 211,3, Rootsil 497,1 ja Leedul 614,4. Selle kolmiku numbrid on nädalases võrdluses halvenenud, eriti Leedul. Venemaa ametlik näitaja on 187,2, kuid on arvatud, et tegelikkuses on see palju kõrgem.

Eraldi saab välja tuua ka viimase kahe nädala koroonasuremuse 100 000 elaniku kohta, kus Euroopa tipus on Tšehhi (27), Belgia (22) ja Sloveenia (19). Madalaimad on koroonasuremuse näitajad Eestis, Soomes ja Norras - kõigis kolmes 0,2 surma 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul.