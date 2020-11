Piirangud ja koroonahirm on pidutsejad vanalinnast minema peletanud

Kell 11 laupäeva õhtul peaks olema pealinna kõige peoaeg, sest juba tunni ajapärast keelatakse alkoholi müük ära. Tallinnas Suur-Karja tänaval, mis peaks olema üks pidutsejate lemmiktänavaid, pidutsejaid näha ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laupäeva öösel vanalinna lõbutsema tulnud Juri sõnul on koroonahirm pidutsejad minema peletanud, Kui varem saadi sõpradega vanalinnas kokku, siis nüüd juuakse kodus, vaid noorte kambad hängivad Musumäel edasi nagu varemgi.

Juri sõnul on vanalinn nii masendavalt tühi, et kui ta püüdis laupäeva õhtul kinkida mööduvatele naistele valgeid roose, siis Viru tänaval oli nii vähe liikumist, et poolteise tunni jooksul õnnestus neil kinkida kaheksa roosi.

Ka kesklinna vesipiibubaari omaniku Maxim Sokolovi sõnul olevat inimesed linnas tema sõnul märksa enesesse tõmbunud. Ühest küljest saab Sokolov aru kehtestatud piirangute eesmärgist, kuid tõsise hoobi on need andnud nii käibele kui ka külastajate arvule.

"See, et praegu pärast kella 12 on keelatud alkoholimüük – jah me loomulikult täidame seda nagu kõik korralikud ärid, aga need kaks tundi, mis me reedel ja laupäeval oleme pärast seda avatud, me töötame praktiliselt tühja," rääkis Sokolov.

Südaöö paiku Hollywoodi juures kliente oodanud taksojuht Jevgeni sõnul kadus ööelu vanalinnas kohe, kui kehtestati öine alkoholi müügikeeld lõbustusasutustes ja baarides. Sellest ajast alates on taksojuhi põli kõike muud kui kuldne, sel reede õhtul alates kella kaheksast kuni hommikul kella neljani oli tal vaid neli klienti. Päris välja surnud vanalinn veel ei ole, elu nagu oleks, aga melu küll mitte.