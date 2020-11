Üritust korraldava tudengiorganisatsiooni YLISPORT projektijuht Marek Doronin ütles ERR-ile, et üritus on päevakorras nii kaua, kuniks valitsus pole teinud teisi korraldusi, mis seesuguseid üritusi piiraks.

Doronin ütles, et Facebooki järgi on end osalema märkinud 219 inimest.

"Me kindlasti paneme igale väljakule desovahendid ja laseme igal inimesel käsi puhastada. Teeme maskid kohustuslikuks nii korraldajatel kui ka osalejatel /---/, mänguvahendeid puhastame ka enne mänge ja pealtvaatajaid püüame hajutada," selgitas Doronin ja lisas, et maski ei pea kandma need tudengid, kes parasjagu palliplatsil sporti teevad.

Doronin lisas, et organisatsioon pole veel terviseametiga ürituse toimumise osas nõu pidanud.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et praegu on sellises mahus üritused valitsuse korralduse järgi lubatud.

"Tuleb korraldajate südametunnistusele koputada, et järgiks kõiki reegleid, et oleks hajutamine, maskid. Peab olema tagatud ka kätepesu ja muu hügieenivõimalus," sõnas Kingsepp.

Ta lisas, et kui mõnel osalejal on ka kergemad haigustunnused, tuleks kindlasti jääda koju.

"See on kahesuunaline tee, kui me räägime korraldaja vastutusest, siis samavõrd suur on ka osalejate vastutus," ütles Kingsepp.

YliPalli üritusel toimub kava järgi näiteks meeste 3x3 korvpall, naiste rahvastepall ja segavõistkondade teatevõistlus. Üritus on suunatud kõikide Eesti kõrgkoolide tudengitele, vilistlastele ja töötajatele.

Esmaspäevase pärastlõuna seisuga oli Facebookis end osalejaks märkinud 226 inimest ning üritusest huvitatuks 328 inimest.