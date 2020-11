Terviseamet tippsportlasi tasuta testima ei hakka

Kultuuriministeerium palus terviseameti abi Eesti tippsportlaste koroonatestide hüvitamiseks, terviseameti eelarves aga sellist raha pole. Nüüd peab ministeerium kulude hüvitamiseks leidma teise allika, üheks võimaluseks on valitsuse reserv.

"Eesti Olümpiakomitee hallatavasse tippsportlaste nimekirja (Team Estonia) kuulub umbes 450 tippsportlast, kelle reisimist peame /---/ Eesti spordi seisukohast väga vajalikuks," kirjutas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits pöördumises terviseameti poole.

Ta täpsustas, et seoses erinevate võistluste ja treeninglaagritega tuleks kohustuslikus korras teha sportlastele kokku aastas 2500 testi ning nende maksumus oleks ligikaudu 200 000 eurot.

Teviseameti peadirektor Üllar Lanno vastas, et terviseameti eelarves sellist raha ette nähtud pole.

"Tegemist on riigieelarve mõttes erakorralise kuluga, mida rahastatakse Vabariigi Valitsuse reservist," kirjutas Lanno ja täpsustas, et sealt tippsportlaste jaoks raha taotlemine on kultuuriministeeriumi pädevuses.

Lanno lisas, et terviseametil ja ka teistel ametitel sellist pädevust pole ning seda saavad teha vaid ministeeriumid, põhiseaduslikud institutsioonid ja riigikantselei.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütles ERR-ile, et raha on plaanis kindlasti kuskilt leida, kuid veel pole teada, kas seda taotletakse valitsuse reservist või kuskilt mujalt.

Pürn ütles, et vastava otsuse langetab ministeerium neljapäeval.