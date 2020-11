Kas valitsus kehtestab maskikohustuse või maskisoovituse?

Valitsuses on võetud vastu otsus, et ühe nädala jooksul veel vaadatakse ühiskonna käitumist ja selle järgi järgmisel neljapäeval võib tulla maskikandmise kohustus. Kõik kohustused vormistatakse alati valitsuse korraldusega. Hetkel antud juhis, mis antakse ühiskonnale, tööandjatele ja teistele eestimaalastele, ei ole antud korralduse vormis. Juriidiliselt tähendab see, et sellele ei järgne sanktsiooni, kui inimene seda maski ei kanna.

Küll aga saab inimene seda maski vabatahtlikult kanda selleks, et korraldus ei peaks tulema nii jõulise dokumendina järgmisel nädalal. See on nagu viimane võimalus meil ühiskonnana kokku leppida, et kas me tahame teha kõik selleks, et me ei peaks jõudma piirangute juurde.

Võrdluseks, avalikes siseruumides distantsi hoidmine tuleb juba sel nädalal kohustusena?

Jah, see ongi valitsuse korraldusena. Täpselt samamoodi on valitsuse korraldus sulgeda alkoholilitsentsi omavad müügikohad keskööst kuni hommikul kella kuueni.

Palun selgitage, miks distantsi hoidmine või meelelahutusasutuste sulgemine tuleb kohustusena, aga maskide kandmist proovitakse veel nädal aega soovitada.

Kui me vaatame meetmeid, mis on vaja korraldusena panna, siis pikemasse perspektiivi edasi vaadates on need piirangutega kohad on kõige suurema nakkuse võimaliku leviku kohad. Kui me täna selle korralduse ära fikseerime, siis me turvame seda, mis jõulu ostubuumi eel hakkab juhtuma.

Täna need on need piirangud, et maha tuua riski, mis võib tekkida hästi suurest inimeste kogunemise kontsentratsioonist.

Aga miks jätta siiski maskidele veel nädal aega soovituseks, kui tahe on, et inimesed maski kannaks?

Mask ei ole võluvits või üks ainuke meede iseenesest. Ta töötab paketis, kus on ka distantsi hoidmine ja hügieeni järgimine.

Me kõik eeldame, et tervishoiuteenuse osutajal on mask ees. Aga kui me vaatame tänavapilti, siis võib öelda, et ühiskond jaotud laias laastus kaheks. Ühed, kes kannavad seda juba täna vabatahtlikult ja teised, kes tunnetavad, et veel pole nende jaoks piisavalt suur oht, et nad peaks selle maski endale ette panema.

Valitsuse sõnum täna rahvale on väga lihtne: pane mask ette. Valitsus kutsub ka kõiki üritustekorraldajaid selle maski toetamisega jätkama. Ja kui nädala jooksul ühtegi reaktsiooni ei tule sellist, mis haigusnäitajaid alla toob, siis ega tegelikkuses ei jää Eesti riigil muud üle, nii nagu on Läti ja Leedu riigil, kus järjest karmimaks need nõuded lähevad.

Ja nii, kui see korraldus jõustub, on terviseametil kohustus hakata selle täitmist kontrollima ja ka reaalselt järelevalvemenetlust tegema. Ja siis juba ka sanktsioneerima, kus trahvisummad algavad nullist eurost ja lõppevad 800 euro tasemel. Ehk me oleme täna andnud ühe võimaluse veel korra mõelda, et kas me seda kõike tahame. Ja kui me suudame nädala jooksul tõestada, et me suudame seda ka teisel kujul teha, siis võib-olla pole seda korraldust vaja anda.

Ja see aitab ilmselt ka ametite-asutuste ressursse kokku hoida.

Loomulikult, igasugune asi aitab. Kui täna mõelda kasvõi sellele, et iga test, mida tehakse, maksab kuuekümne euro ligi. Täna on sellele juba 23 miljonit kulunud. Me võime ju ka sellisel kujul asju vaadata, et kui palju maksab üks test ja kui palju üks mask. Siis kindlasti on üks mask oluliselt odavam meede.

Ma küll mõtlesin, et maskikandmise soovitus on ametitele-asutustele halduskoormuse mõttes oluliselt kergem kanda. Kohustus nõuaks juba suurt tööd ja järelevalvet.

Täpselt niimoodi ta on. Ja kui veel mõelda, et terviseametil on praegu väga suur koormus peal selleks, et reaalselt haigestunuid või nendega kokku puutunud inimesi nõustada ja testimisele suunata. Igasugune kohustus, mis meile juurde tuleb, kas vähendab kvaliteeti tänaste teenuste pealt või annab meile vajaduse kaasata korrakaitseorganeid.