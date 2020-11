Tallinlasi on pannud pahandama asjaolu, et mitmed Tallinna postkontorid on kas täiesti suletud või avatud vaid mõne tunni päevas.

Nii näiteks on ainus võimalus kesklinnas postitoiminguid teha Finesti ärimajas asuv esindus Pärnu maanteel, mis selle nädala lõpuni on avatud üksnes esmaspäevast reedeni kell 14-19.

Toompea postkontor on selle nädala lõpuni täielikult suletud. Ka Balti jaamas, vanalinna külje all Toompuiesteel asuv postipunkt on suisa novembri lõpuni suletud.

Infot, et postkontor on suletud või avatud ebatavalistel kellaaegadel saavad kliendid aga mõistagi alles suletud ukse taga, kus selgitusi anomaaliale lisatud ei ole. Nii tuleb oma toiminguteks minna teistesse postkontoritesse või oodata suletud kontorite avamist.

Eesti Posti teeninduskanalite üksuse juht Eve Vuks tunnistab ERR-ile, et suletud postkontorite taga on koroonaviirus - postitöötajad on suunatud karantiini ja töötajaid, keda teistest kontoritest asemele roteerida, pole piisavalt. Paralleelselt käib ka uute töötajate värbamine.

"Meil on suletud Toompea postkontor nädala lõpuni, sest töötaja on suunatud karantiini. Järgmisel nädalal avame," ütleb Vuks. "Toompuiestee postipunktis töötab teenindaja, kes on samuti suunatud karantiini. Alates detsembrist, vastu jõule saame punkti loodetavasti taas tööle."

Finesti postkontori lühendatud tööaja taga on sama põhjus - selle töötajad suunati karantiini, asemele roteeritud töötajad ei saanud täisaega asendada. Ent kolmapäeval oli ka see postkontor sootuks kinni, ehkki silt uksel lubas lühendatud tööaega.

"Paraku saime eile hommikul teate, et ka need töötajad tuleb suunata karantiini. Sellepärast oli postkontor terve päeva suletud, tegime pindade desinfitseerimise. Tegime jälle töö ümberkorralduse, et oleks ka Finesti postkontoris võimalik inimesi teenindada," selgitab Vuks.

Samal põhjusel oli kolmapäeval suletud ka Rae postkontor Harjumaal.

"Seal toimus täisdesinfitseerimine, töötaja suunati karantiini, tänasest on postkontor taas avatud. Peame kogu aeg oma töötajaid ümber roteerima, et oleks võimalik postkontoreid avatuna hoida," ütleb Vuks.

Vuks tunnistas, et karantiini põhjuseks on nii nakatunud kui ka lähikontakseks osutunud töötajad. Nakatumine on toimunud nii töökohal kui ka mujal, ent kas töötajad on nakatanud üksteist või on viirus saadud klientidelt, ei soostunud Vuks vastama. Samuti keeldus ta ütlemast, mitu töötajat nakatunud on ja millised postkontorid on suletud just töötajate haigestumise, mitte lähikontaktsuse tõttu.

Eesti Post arvestab, et Tallinnas ja Harjumaal, kus nakatumine on kõige ulatuslikum, võib nakatunuid ja lähikontaktseid edaspidigi töötajate seas ette tulla. Et edaspidi oleks võimalik karantiini saadetud töötajaid asendada, nii et postkontoreid töötajate puudusel kinni ei peaks panema, tegeleb riiklik postifirma paralleelselt ka uute töötajate värbamisega. Ent erilist edu sellega kaasnenud ei ole.

"Loomulikult me värbame, see protsess on pidev. Aga keeruline on leida piisavalt kiiresti töötajaid, ka Tallinnas," ütleb Vuks.