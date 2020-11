President Donald Trumpi meeskond on alustanud valimistulemuste vaidlustamiseks kohtuasju kolmes USA osariigis: Arizonas, Pennsylvania's ja Michiganis. Eesmärgiks on, et sealsed kohtunikud takistaksid kohalikel ametnikel kinnitada demokraatide kandidaadi Joe Bideni valijamehi.

Suurem osa presidendi nõunikke on öelnud, et valimisvõit pole enam võimalik. Üks Valge Maja ametnik on öelnud, et Trump on sellest ise samuti aru saanud, kuid tahab võitlust sellest hoolimata jätkata.

Üheks potentsiaalseks strateegiaks, mida Trumpi juriidiline meeskond arutas, oleks üritada saada kohtumäärusi viivitamaks hääletamistulemuste kinnitamist kriitilistes osariikides. Eesmärgiks oleks, et vabariiklaste kontrolli all olevad osariigi seadusandjad nimetaksid ametisse Trumpi-meelsed valijamehed, kes valimiskogu tema kasuks pööraksid.

Enamus eksperte ja juriste leiavad, et see strateegia ei töötaks ja selle eesmärk on lihtsalt Trumpi enda isiklik rahulolematus, kuna ta usub, et talt varastati valimisvõit.

Osad nõunikud ja eksperdid leiavad, et tegemist pole isegi koordineeritud strateegiaga, vaid lihtsalt Trumpi sooviga öelda, et valimised on võltsitud.

Vabariiklasest ametnik on öelnud, "et tema arvates pole olemas mingit laiemat ja kooskõlastatud strateegiat".

Trumpi valimiskampaania esindaja on öelnud, "et eesmärk on kõikide legaalsete häälte arvestamine ja illegaalsete häälte tühistamine, see tagaks ausamad valimised ka tulevikus".

Siiamaani pole presidendi meeskond toonud ühtegi tõestust, et Arizonas ja Pennsylvania's toimusid valimiste võltsimised.

Michiganis on osad vabariiklased väitnud, et olid tunnistajateks sedelite rikkumisele ja valimiste jälgimisel segati neid regulaarselt. Mitteametlike tulemuste kohaselt sai Biden Michiganis 147 000 häält rohkem kui Trump. Presidendi meeskond tahab elimineerida Wayne'i, Washtenawi ja Inghami maakondade hääled. Kui see õnnestub, siis kaoks 1,2 miljonit häält ja osariigis võidaks juba Trump.

Osariikide ametnikud on kõiki valimis protseduure kaitsnud ja väidavad, et tulemused on ausad ning hääli loeti ilma ühegi suurema probleemita.

Kongressi juhtivad vabariiklased on siiamaani presidenti toetanud, lootes nii hoida Trumpi baasi motiveerituna, ja võita nii jaanuaris toimuvad Georgia senati valimised.

Valimiste edasikaebamine on pakkunud Trumpile ka võimaluse poliitiliseks kättemaksuks. Ta on pidevalt kurtnud, et tema sidemete uurimine Venemaaga oli osa poliitilisest kampaaniast, mille eesmärk oli seada kahtluse alla tema valimisvõit 2016. aastal.