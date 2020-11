Trump tuli taas avalikkuse ette ja kaotust ei tunnistanud

Trump külastas hommikul Washingtonis Arlingtoni riiklikku surnuaeda 11. novembri sõjaveteranide mälestuspäeva puhul.

Nelja päeva eest kuulutas USA meedia Bideni valimisvõitu ning Trump pole pärast seda avaldustega esinenud välja arvatud postitused Twitteris.

Arlingtoni sõjaväekalmistul Trump kommentaare ei jaganud.

Vabariiklasest presidendi väitel on valimiste tegelik võitja tema ja Bideni valimisvõit saavutati läbi pettuse. Vabariiklased on vaidlustanud hääletused mitmes osariigis.

Kolmapäeval kirjutas Trump, et Wisconsini osariigis võis valimispäeval aset leida hääletajate allasurumine ning nüüd valmistub ta osariigis enda võitu kuulutama.

Rahvusvahelised vaatlejad, suurem osa riigipäid ja kohalikke valimisametnikke kinnitavad, et 3. novembri valimised olid vabad ja ausad ning et tõsiseltvõetavaid süüdistusi pettuse kohta pole olnud.

Mõned vabariiklased on asunud Trumpilt nõudma, et ta tunnistaks oma rivaali võitu ning hakkaks astuma samme võimu üleandmiseks Bidenile.

Montana osariigi kõrge ametnik vabariiklasest Corey Stapleton kiitis Trumpi tema paljude saavutuste eest presidendina ja ütles, et toetas teda ka valimistel. "Kuid see aeg on läbi. Kergita kaabut, püsi vagusi ja õnnitle @JoeBidenit," kirjutas ta Twitteris.

I have supported you, Mr. President, we (Montana) have supported you—and @realDonaldTrump accomplished some incredible things during your time in office!

But that time is now over.

Tip your hat, bite your lip, and congratulate @JoeBiden.

Blessings on you and your family.❤️