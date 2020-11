BBC: Boris Johnsoni erinõunik Dominic Cummings lahkub ametist

Cummings on varem oma blogis märkinud, et tahab 2020. aasta lõpuks end praegusest kohustustest suuresti vabastada. Samas on ta sel nädalal lükanud tagasi väite, et ähvardas lahkuda.

Kõrge Downing Streeti allikas ütles neljapäeva õhtul BBC-le, et Cummings on valitsusest väljas jõuludeks.

Sel nädalal teatas oma lahkumisest peaministri kommunikatsioonidirektor Lee Cain, kes on Cummingsi lähedane kaastöötaja.

Cummingsil on olnud keskne roll Brexiti referendumis ja konservatiivide viimases valimisvõidu toonud kampaanias.