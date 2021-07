Boris Johnsoni endine nõunik sarjas taas peaministrit

Briti peaminister Boris Johnson suhtus mullu sügisel uutesse lukustusmeetmetesse vastumeelsusega, sest suurem hulk viiruse ohvritest olid üle 80-aastased, väidab Johnsoni endine nõunik Dominic Cummings BBC-le antud intervjuus.

Cummings, kelle suhted Johnsoniga katkesid mullu sügisel, on ka varem rünnanud valitsuse tegevust ja avaldanud infot kulisside taga toimunust.

Cummingsi sõnul seadis peaminister oma poliitilised eesmärgid inimeludest ettepoole. Cummingsi teatel märkis Johnson mullu sügisel, et suurem osa viiruse tagajärjel surnud britte on juba ületanud keskmise eluea.

Johnsoni seisukoht oli Cummingsi teatel see, et valitsus ei või kukutada Briti majandust vaid selle tõttu, et üle 80-aastased inimesed surevad. Cummingsi teatel vähendas peaminister ka kartusi selles osas, et tervishoiusüsteem võiks saada ülekoormatud.

Johnsoni valitsust on kõvasti kritiseeritud seoses viirusega toimetulekuga. Enne vaktsineerimise algust oli Suurbritannia koroonasurmade arvult Euroopas esikohal.

Kiire ja paljukiidetud vaktsineerimisprogramm parandas Briti viiruseolukorda varakevadel ülejäänud Euroopast kiiremini, aga viimastel nädalatel on Johnsonit taas kritiseeritud viirusepiirangute liiga kiire lõpetamise eest, samal ajal kui riigis levib viiruse delta tüvi.

Cummings ütles intervjuus ka, et Johnson oleks soovinud hoiatustest hoolimata jätkata pandeemia algusjärgus mullu märtsis oma iganädalasi audientse kuninganna Elizabeth II juurde. Cummingsi teatel muutis peaminister meelt alles pärast seda, kui Cummings rõhutas, et toona 94-aastase monarhi elu ohtu seadmine oleks hullumeelne.

Cummings, kes oli pikalt Johnsoni peamine nõunik, on viimastel kuudel korduvalt kritiseerinud oma endist ülemust ja rääkinud kaootilisest olukorrast pandeemia haldamisel. Ta on nõudnud ka, et parlament uuriks valitsuse pandeemiaga seotud tegevust.