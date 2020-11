EKRE siseministri kandidaat on Alar Laneman

Riigikogu liige ja põhiseaduskomisjoni esimees Alar Laneman kinnitas ERR-ile, et ta on EKRE siseministri kandidaat.

"Vastab tõele, selline ettepanek tehti, natuke seedisin ja ma saan aru, et täna läheb teade EKRE volikogule. Nad kas kinnitavad või ei kinnita minu kandidatuuri," ütles Laneman.

Küsimusele, miks ta otsustas ministrikohale kandideerida, vastas Laneman naerdes. "Te küsite, nagu ma oleks mingit pattu teinud."

Tõsiselt rääkides ütles Laneman, et on endise kaitseväelasena sisekaitse sektorit kõrvalt näinud ja koostööd sellega teinud.

"Kui erakond sellise ettepaneku teeb, siis elus on mul olnud reegel, et väljakutsed tuleb vastu võtta ja proovida olla nii tubli kui oskad. Ehk see oli segu erakonna vajadustest ja isiklikest väljakutsetest."

Laneman ütles, et on kümmekond aastat küll kaitseväest eemal olnud, kuid sisekaitse juhtimisfilosoofia on sarnane ja talle tuttav.

Ta lisas, et jätkab sama suunda siseministrina, mida vedas Mart Helme, sest need on erakonna prioriteedid ja kirjas ka koalitsioonileppes.

"Siseturvalisuse diskussioon on meil olnud natuke ebatäpne. Selle vajadusest ühiskonnale ei ole piisavalt räägitud. Samuti rändeteemad ja piirivalve. Ka riigikontrolöri ettekanne ääremaastumisega seotud teemadest mõjus häirekellana," loetles Laneman prioriteete.

Siseministri koht vabanes kui Mart Helme teatas esmaspäeval ametist lahkumisest seoses skandaaliga, mis puhkes tema väljaütlemiste pärast USA presidendivalimiste kohta.

Laneman on sündinud 6. mail 1962 Vändras. Eesti iseseisvuse taastamisest 2008. aastani töötas ta kaitseväes. Pärast seda kaitsetööstuse liidus, Milremis ja kuni 2019. aastani Sauga põhikoolis. EKRE liige sai Lanemanist 27. märtsil 2019.