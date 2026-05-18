X!

ERR-i nõukogu liikmeks saab Evelin Poolamets

Eesti
Evelin Poolamets
Evelin Poolamets Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Helme kirjutas esmaspäeval kultuurikomisjonile, et kutsub ERR-i nõukogust tagasi Vooglaiu ja teeb ettepaneku nimetada tema asemel nõukokku Poolamets.

Vooglaid teatas eelmisel nädalal, et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioonist, kuid mitte riigikogust. Vooglaid sõnas, et tal olid erimeelsused EKRE juhtidega välis- ja julgeolekupoliitika teemal.

ERR-i nõukogu on rahvusringhäälingu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat.

ERR-i nõukogusse kuuluvad Sulev Valner (nõukogu esimees), Vadim Belobrovtsev, Raimond Kaljulaid, Paavo Nõgene, Valdo Randpere, Raul Rebane, Marek Reinaas, Priit Sibul ja Rein Veidemann.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:40

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

16:31

Asekantsler: 10 aasta pärast ei pruugi sage ajalehtede kojukanne tähtis olla

16:26

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

16:19

ERR-i nõukogu liikmeks saab Evelin Poolamets

16:01

Uuring: paremakäelisuse levikut hoogustasid suur aju ja kaks jalga

15:59

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

17.05

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

17.05

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

17.05

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

17.05

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

06:55

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

ilmateade

loe: sport

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

loe: kultuur

16:42

Cinamon avab taas Kosmoses kino

16:26

Merit Maarits: interneti muusikakultuur allub üha rohkem korporatiivsele loogikale

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

12:25

Piret Jaaks avaldas uue romaani "Päikeseuskujad"

loe: eeter

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

15:04

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

13:35

Sepo Seeman: mu elu ainult ämbrites kolistamisest koosnebki

12:39

Ukrainas algasid Ilmar Raagi põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

13:10

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

13:10

Võrus vahetub võim

12:30

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

17.05

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

17.05

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo