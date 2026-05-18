ERR-i nõukogu liikmeks saab Evelin Poolamets

EKRE fraktsiooni esimees Mart Helme kirjutas esmaspäeval kultuurikomisjonile, et kutsub ERR-i nõukogust tagasi Vooglaiu ja teeb ettepaneku nimetada tema asemel nõukokku Poolamets.

Vooglaid teatas eelmisel nädalal, et seoses usalduse kadumisega tema suhtes lahkub ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioonist, kuid mitte riigikogust. Vooglaid sõnas, et tal olid erimeelsused EKRE juhtidega välis- ja julgeolekupoliitika teemal.

ERR-i nõukogu on rahvusringhäälingu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat.

ERR-i nõukogusse kuuluvad Sulev Valner (nõukogu esimees), Vadim Belobrovtsev, Raimond Kaljulaid, Paavo Nõgene, Valdo Randpere, Raul Rebane, Marek Reinaas, Priit Sibul ja Rein Veidemann.