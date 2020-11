Laneman: süvariigil on ilmselt mitu nägu

Kolmapäeval ametisse astunud siseminister Alar Laneman (EKRE) ütles, et kuigi ta püüab alles mõista, mida süvariigi all silmas peetakse, on sellel ilmselt mitu nägu.

Eelmise siseministri Mart Helme üks sõnumeid oli see, et Eestit juhib süvariik. Laneman ei andnud "Esimeses stuudios" päris selget vastust küsimusele, kas ka tema hakkab süvariigiga võitlema. Ta ütles, et tahab kõigepealt aru saada, mis süvariigi täpne definitsioon on.

"Mida me selle all mõtleme. Sest ühiskonnas on alati vaieldamatult huvigrupid, on seltskonnad, halval juhul on nende eesmärgid kuritegelikud, paremal juhul on võib-olla sõprade aitamine või mingi meelsus või räägitud on korporatsioonidest jne. See ei ole ju iseenesest paha, aga oleneb, mida nad teevad ja kuidas roll on ühiskonnas. See on mõnes mõttes libe tee. Kui me tahame rätseppa leida, siis läheme hea rätsepa juurde, mitte selle juurde, kes on ametis, kuna ta on meie hea sõber ja tuttav. Samuti arstiga. Nende asjadega peaks olema ettevaatlik," arutles Laneman.

"Aga süvariigil on tõenäoliselt mitu nägu. Enamasti neist peetakse silmas eriteenistusi, siseministeerium on ka tõenäoliselt see koht. Aga see, mida nad teevad ühiskonnas ja teistele inimestele, on tähtis, kui seal omavahel suheldakse ja kõik välja ei tule. Ma arvan, et inimestele on alati omane salatsemine. Nii et eks ma vaatan ja uurin ja võib-olla saan targemaks," lisas minister.

Laneman tõdes saates, et astub siseministrina üsna suurtesse kingadesse.

"Mart Helme pani väga selgelt need rajad paika. Töö on käivitunud ja ma olin täna kolm või neli tundi ministeeriumis ja nii palju kui ma aru sain, siis need kingad on seal ikka parajalt suured, nii et võib-olla pean paberinutsakaid kasutama," rääkis ta, märkides samas, et teda häirib pidev hinnangute andmine ning teiste inimeste hukkamõistmine.

Lanemani hinnangul on tema ametikohad olnud lihtsalt töö, mida teha vaja. "Nendest ei tasu väga erutuda ja liiga üle mõelda ja ennast liiga tähtsaks pidada. Need on lihtsalt tööd."

Mart Helme tõi oma krõbedate sõnavõttudega kaasa mitmeid olukordi, mille tõttu peaminister Jüri Ratas valitsuse nimel vabandust palus. Laneman ütles, et tema püüab oma sõnades ennast ja teisi säästa.

"Ma arvan, et kui meil tegemist inimetega, siis on kaks asja, mis tuleks kokku panna. See, mida sa tahad välja öelda või välja näidata, ja see, kuidas see inimesi tabab. Õppisin oma teenistuse jooksul seda, et mida kõrgem koht sul on, seda kõvem mõju on sinu sõnadel. Ka võib-olla pehme hääletoon või fraas võib tegelikult mõjuda valusalt. Seda on hea arvata, aga mõnikord tuleb ka kõvemat häält teha. Nii et ma üritan säästa ennast ja teisi ja kolleege," rääkis ta.

Teisipäeval Õhtulehes avalikustatud haridusminister Mailis Repsi ametiauto isiklikeks sõitudeks kasutamise skandaalile ei rutta Laneman hinnanguid andma.

"Ma alati lähtun sellest, et kas mul on õigus olla kohtumõistja. Esimesena peab andma oma hinnangu Mailis Reps ise ja siis, mida ütleb tema fraktsioon ja koalitsioonipartnerid. Aga ma tahaks, et see natuke settiks. Siin on üks väga tubli inimene, kes täidab kahte rolli - ema ja tubli minister. Siin on võib-olla tõesti midagi läinud valesti, aga võtaks süüdistustega natuke hoogu maha, vaataks, mis seal oli, kuidas ta sellest aru saab. Ma arvan, et nad teevad õiged otsused, aga mina ei ole Mailis Repsile kohtumõistja," kommenteeris siseminister.