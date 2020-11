Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 178,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,3 protsenti.

13. novembri hommiku seisuga viibib haiglas 72 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis inimest.

Suri neli koroonapatsienti. Kokku on Eestis surnud 80 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 123 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 80 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus 14, Tartumaale kümme ja Lääne-Virumaale kuus.

Viljandimaale laekus neli ja Põlvamaale lisandus kolm uut positiivset testitulemust. Valga- ja Saaremaale lisandus kaks ning Võru-, Järva-, Hiiu- ja Raplamaale lisandus üks positiivne tulemus. 11 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Harjumaa 123 uuest juhtumist 91 tuvastati Tallinnas. Nelja põhja piirkonda saabunud juhtumi puhul oli nakatumise põhjus varasem kontakt haigega. 120 nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 11 200 inimese, kellest 1306 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid üks, töökoha koldeid seitse, ürituste koldeid kolm ja muu kontakti koldeid kuus. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest on 15 juhtumit seotud koolis nakatumisega ja kümme pereringis nakatumisega. Neljal juhul nakatuti sõpruskonnas, kolmel juhul huvitegevuse käigus, kahel juhul lasteaias ja kaks juhtumit toodi Venemaalt sisse. Lääne-Virumaale lisandus üks nakatumine pereringis, üks juhtum anti põhja regionaalosakonnale üle ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kolm: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru vangla koldes on 230 inimest, Narva jäähoki koldes on 55 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 3300 inimest, kellest haigestunud on 562.

Tartumaale lisandus kolm haigestunut, kes said nakkuse koolis, ühel juhul kandus nakkus edasi töökohal ning ülejäänud nakatumised Tartumaal on täpsustamisel. Viljandimaale lisandunud kaks haiget said nakkuse perekonnas ning kahe nakkusallikas on täpsustamisel. Valgamaale lisandunud kahe uue juhtumi nakkusallikas on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud nakatunu sai nakkuse välismaalt ja Põlvamaale lisandunud ühe nakatunu puhul on nakkusallikas teadmata, teine sai viiruse koolis ning kolmanda juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 209 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, üks on 34 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes on kuus inimest.

Pärnumaale lisandunud kümme nakatunut said viiruse hoolekandeasutuses, kahel juhul nakatuti töökohal ning kahe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Hiiumaale lisandunud nakatunu asjaolud on selgitamisel. Saaremaale lisandunud ühel juhul toodi viirus sisse Soomest, ühel juhul on nakkusallikas teadmata ning üks nakatunu on võõrtööline.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi tuhat inimest, kellest 126 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks kooli kolle, kus on seitse haigestunut.

Reedese seisuga on tervenenud 4551 inimest.

Eestis on kevadest saadik tehtud üle 390 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 7148 (1,8 protsenti testide koguarvust).