Viimase ööpöevaga suri koroonaviirusest põhjustatud COVID-19 tõttu Leedus üheksa inimest.

Kokku on Leedus registreeritud 31 878 nakatumist, 253 inimest on haiguse tõttu surnud, 94 nakatunut on surnud teistesse haigustesse.

Leedu terviseameti (NVSC) teatel tuvastati 490 nakatunut Vilniuse maakonnas, 343 Kaunase, 319 Klaipeda, 290 Šiauliai, 134 Marijampole, 129 in Panevežyse, 108 Telšiai, 99 Taurage, 80 Alytuse, 52 Utena counties maakonnas. 19 juhtumi osas ei ole selle kandja elukoht teada.

Uus rekord ka Venemaal

Venemaal registreeriti viimase ööpäevaga 21 983 uut nakatumist, mis on samuti kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest. Ööpäeva jooksul suri COVID-19 tõttu 411 haiget.

Jätkuvalt teeb viirus suurimat laastamistööd Moskva, kus registreeriti 5974 uut nakatumist ning 70 surma.

Kokku on Venemaal pandeemia algusest ametlikult registreeritud 1 880 551 nakatumist ja 32 443 koroonasurma.

Rootsis rekordiline arv nakatunuid

Uute nakatunute ööpäevasest rekordist teatas reedel ka Rootsi. Riigi terviseameti andmeil tuvastati viimase 24 tunniga 5990 uut nakkusekandjat, mis on suurim arv alates pandeemia algusest kevadel.

Eelmine nakatumiste rekord registreeriti samuti novembris, kui ühe päevaga tuvastati 4697 uut nakatunut.

Viimase ööpevaga suri COVID-19 tõttu Rootsis 42 inimest, kokku on riigis viiruse tõttu elu jätnud 6164 inimest.

Lätis 455 nakatunut

Lätis registreeriti viimase ööpevaga 455 koroonaviirusega nakatumist, COVID-19 tõttu suri üheksa inimest, teatas riigi haiguste ennetamise ja kontrolli amet (SPCC) reedel.

Üks surnutest oli vanuses 45-50 eluaastat, kolm vanuserühmas 65-75, kaks 75-85 ja kolm vanemad kui 85 eluaastat.

Viimase ööpäevaga viidi COVID-19 tõttu haiglasse 39 inimest. Kokku on viiruse tõttu haiglas 318 inimest, neist 15 raskes seisundis.

Viimase 24 tunniga tehti 6734 koroonaviiruse testi, positiivsete testide osakaal oli 6,8 protsenti. Arvatakse, et kui positiivsete testide osakaal ületab nelja protsenti, võib haiguse levikut riigis pidada kiireks ja kontrollimatuks, märkis Läti ringhääling LSM.lv.

Lätis on pandeemia algusest registreeritud 9836 koroonaviirusega nakatumist.

Soomes 316 nakatunut

Soomes tuvastatai viimase ööpäevaga 316 uut koroonaviirusega nakatunut.

Ligi pooled nakatunud - 167 inimest - elavad Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas, 63 nakatunut tuli juurde Lõuna-Savo ja 24 Edela-Soome haiglapiirkonda.

Soomes on kokku registreeritud 18858 koroonaviirusega nakatumist, haiglas on COVID-19-ga 58 inimest, neist 15 on intensiivravis. Pandeemia algusest on COVID-19 tõttu surnud 369 inimest.