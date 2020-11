Tallinn ootab huvihariduse piiramiseks terviseameti otsust

Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse levik jõudnud koolidesse ja huviringidesse ja see levib kiiremini kinnistes ruumides, kus räägitakse valjusti, lauldakse või mängitakse puhkpilli.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et järjest enam paistab nakatunute seas silma 15–21-aastaste vanuserühm. 1. kuni 8. klassi õpilaste seas suurt nakatumist pole.

Lanno sõnul toimub Tallinnas praegu 4000 õpetaja testimine, et selgitada, kui tõsine on viiruse levik. Tema sõnul pole huviringides ohutu käia.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et soovitustest ei piisa ja linn ootab terviseametilt korraldust. "Kas soovitused tähendavad ka sanktsioone, kas tõepoolest me saame panna uksed kinni 4.15 nii linnasüsteemi asutustes, kui ka nõuda seda ka erahuvikoolide poolt," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ootab linn konkreetseid korraldusi, mis tüüpi huviringides ja millised piirangud kehtestada.

"Siin peab olema ka imperatiivne tonaalsus, sest avalikus sektoris munitsipaalasutuste puhul linn saab midagi otsustada, aga erasektori osas me midagi imperatiivselt otsustada ei saa," nentis Kõlvart.

Tallinnas tegutseb 13 munitsipaalhuvikooli veidi enam kui 10 000 õpilasega. Erahuvikoole on 325 ja õpilasi käib neis üle 56 000. Terviseamet vajab otsustamiseks õpetajate testitulemusi.

"Me leppisime kokku, et selle korralduse jaoks vajaliku otsuse saame üheskoos ära teha, aga me võtame ühenädalase jälgimisaja testimise jaoks," ütles Lanno, kelle sõnul kohtutakse Tallina linnavõimuga taas järgmise nädala teisipäeval.

Näiteks Tallinna Nõmme huvikoolis rakendatakse juba ennetavaid meetmeid ja nakatunuid veel olnud ei ole. "Aktuaalsele kaamerale" öeldi koolist, et kõik huviringid töötavad, majas hoitakse distantsi ja kantakse maske.