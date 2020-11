Heiki Sibul: abieluküsitluse obstruktsioon võib viia kompromissideni

Pikaaegne riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul ütles, et kui sotsiaaldemokraadid asuvad abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu menetlust riigikogus takistama, siis võib see sundida koalitsiooni opositsiooniga kompromissi otsima.

"Kas selles küsimuses on võimalik kompromissi teha, siis esmapilgul tundub see meile, et see on ju ilmvõimatu. Aga varem või hiljem, kui näiteks parlament on olnud obstruktsioonis mitu kuud ja kõik muu riigielu seisab, siis tullakse selle põhimõtte juurde alati tagasi, et püütakse mingisugune kompromiss leida selleks, et elu jätkuks. Nii et ega siin tänaste reeglite juures suurt muud ei olegi," ütles Sibul ERR-ile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul kavatsevad sotsiaaldemokraadid teha riigikogus rahvahääletuse otsuse eelnõule nii palju muudatusettepanekuid, et eelnõu poleks tegelikkuses võimalik üldse menetleda ehk riigikogu ei saaks rahvahääletuse korraldamist otsustada.

Riigikogu töö- ja kodukorra järgi on võimalik enne iga muudatusettepaneku üle hääletamist võtta kümneminutiline vaheaeg.

Sarnast taktikat kasutati kevadel edukalt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaotamist puudutava eelnõu puhul.

Sibul tõdes, et riigikogu komisjonil, kes antud eelnõu menetleb, on võimalus massiliselt esitatud muudatusettepanekutes samasisulised ettepanekud ühendada.

"Kui nad ei ole samasisulised ettepanekud, siis peab need kandma muudatusettepanekute tabelisse ja riigikogu saalis läbi hääletama," ütles Sibul.

Sibul rääkis, et kui muudatusettepanekutesse pannakse erinevad rahvaküsitluse kuupäevad, siis need ei ole samasisulised. "Ja selliseid n-ö formaalseid muudatusettepanekuid on võimalik teha ju ääretult palju," sõnas ta.

Kui muudatusettepanekute samasisulisuse otsustamine toob erinevad tõlgendused näiteks koalitsiooni ja opositsioonierakondade poolt, siis teeb lõpliku otsuse põhiseaduslikkuse järelevalvet teostav õiguskantsler, selgitas Sibul.

Sibul kinnitas ka, et kuna rahvahääletuse eelnõu tuleb riigikogu seest, siis ei ole seda võimalik siduda ka valitsuse usaldushääletusega.

Seeder: sotside obstruktsioon on mängurlus

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et sotside kavandatav obstruktsioon on mängurlus. "See on vastuolus nende endi väidetega, kui nad ütlevad, et see ei ole Eesti ühiskonnas oluline teema. Aga kui nad ise rakendavad niivõrd äärmuslikke samme nagu obstruktsioon selle riigikogu otsuse menetlemiseks riigikogus, siis see järelikult on neile äärmuslikult tähtis," lausus Seeder.

Seeder avaldas lootust, et obstruktsioonist on siiski võimalik muudatusettepanekute grupeerimisega mööda minna.

"Teiseks ma arvan, et mõnda aega võib ju ka nende muudatusettepanekute hääletamisega tegeleda, ega see valitsuskoalitsiooni ja riigikogu tööd täielikult ei halva, sest on võimalus, et jooksvaid eelnõusid, mida on vaja riigielu korraldamiseks riigikogus menetleda ja vastu võtta, saab menetleda riigikogu korraliste istungite vahel toimuvate täiendavate istungitega," sõnas Seeder.

Seeder avaldas siiski lootust, et sotsiaaldemokraadid obstruktsiooni ei rakenda.