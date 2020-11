PÖFF toimub koroonast hoolimata täisprogrammiga

Ajal, mil üritusi massiliselt ära jäetakse, Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) ikkagi toimub. Lihtsalt pisut teisiti: lisaks tavaseanssidele kinodes on avatud ka internetikino, kust saab kodust lahkumata vaadata enam kui 100 festivaliprogrammis olevat filmi. Kinosaali pileti ost jäetakse igaks juhuks viimasele hetkele, mistõttu on väljamüüdud seansse varasematest aastatest vähem.

Kui paljud teised sügisesed kultuuriüritused on pidanud oma programmides kärpeid tegema, siis PÖFF saab toimuda praktiliselt ilma kadudeta. See kõik võib aga iga päevaga muutuda.

ERR annab ülevaate, kuidas on korraldada suurt festivali olukorras, kus koroonaviiruse numbrid kasvavad pidevalt ning inimestel soovitatakse sotsiaalseid kontakte pigem vältida.

"Sellisel kujul, kus viirus ahistab sind vasakult, paremat ja otse näkku, siis jah, me ei ole seni lõivu maksnud, täpselt nii, nagu me planeerisime, kõik meie sektsioonid on samad ja nagu ma äsja ütlesin, ma näen programmi ära poolteist kuud tagasi ja nüüd ma nägin neid mash-upe ja kaadreid ja mõtlesin, püha jumal, mul on kogu viimase viie aasta kõige huvitavam programm üldse," räägib PÖFF-i direktor Tiina Lokk.

Kui üldiselt on PÖFFile saabunud sadu väliskülalisi, siis koroonaviiruse tõttu on see arv tänavu mitu korda väiksem ning filmikülalisi jõuab festivalile umbes 90.

Loki sõnul reisivad parema meelega nooremad inimesed, vanemad filmitegijad jätavad festivalile tulemise aga pigem vahele: "See on totaalne peavalu ja see number kogu aeg kõigub, 90 on need, kes esindavad filmi, tavaliselt nad tulevad kellegagi koos ja vanasti tuli terve grupp 25 inimest kohale, juba see näitab, et mulle antakse igal hommikul tabel, millised külalsid ikkgai on ja kelle seansside ette ma pean minema, see number muutub pidevalt."

Ühena vähestest on Eestisse jõudnud ka Belgia režissöör Ann Sirot, kelle filmi "Meeletult elus" rahvusvaheline esilinastus toimub just PÖFF-il. Sirot rõhutas, et võrreldes Belgiaga, kus on hetkel ühed Euroopa suurimad koroonanumbrid, on elu Eestis peaaegu tavaline: "Kui sa jalutad siin tänavatel, siis inimesed ei kanna näomaske, restoranid on avatud, kohvikud on avatud. Kui jalutad Tallinna tänavatel, siis kuigi inimesed desinfitseerivad käsi, siis elu jätkub ikkagi peaaegu normaalselt. Belgias ei jätku elu normaalselt, seal on kõik piiratud, elu Eestis tundub luksuslik."

Paljude vaatajate jaoks on Pimedate Ööde filmifestivali suurimaks probleemiks see, kuidas valida lõputuna näivast programmist välja just need õiged filmid, mida vaatama minna. Suur PÖFF-i fänn ja pikaaegne vabatahtlik Jette Karmin kinnitas, et tema eeltöö võtab alati pikalt aega: "Ma olen võib-olla liigagi põhjalik inimene, ma vaatan enamasti kõik treilerid, kõik need 200 treilerit ära ja teen sealt valiku, mida ma tahan vaadata ja mida ma üldse ei taha vaadata. Need, kellel ei ole aega neid 200 treilerit vaadata, siis õnneks on PÖFFil eraldi kategooriad välja toodud, kust sa saad vaadata, kas tahad vitamiinipommi, mingite riikide eriprogrammi või ka värskeid uusi tulijaid, sealt hakata järge ajama."

Kui lapse kõrvalt poleks Karmin muidu kinosaali jõudnudki, siis PÖFFi värske veebikino pakub talle hea lahenduse: "Muidu oleks mul olnud võib-olla esimene aasta, kus ma olekski PÖFFist täitsa kõrvale jäänud, mul on täitsa jumal tänatud, et see veebikino on ja ma saan midagi vaadata ja kodust teha, muidu oleks päris kurb olnud, november on muidu nii kole ja pime aeg ja see PÖFF annab nii palju juurde."