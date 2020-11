Riigikogus tööd alustav endine siseminister ja EKRE aseesimees Mart Helme saab parlamendi väliskomisjoni liikmeks, senine väliskomisjoni liige Anti Poolamets siirdub põhiseaduskomisjoni, kinnitas Helme ERR-ile.

Komisjoni liikmete muudatus saa ei toimuda enne, kui EKRE siseministri kandidaat ja praegune põhiseaduskomisjoni esimees Alar Laneman ministriks kinnitatakse.

"See on selline doominoefekt, nii et võtab ilmselt mõned päevad aega. Me oleme lootnud, et me saame seda sel nädalal teha juba," ütles Helme.

Helme kinnitas, et EKRE fraktsiooni jääb riigikogus endiselt juhtima Siim Pohlak. "Ei, ma ei hakka kedagi ära kangutama, kuskile küüsi taha ajama," lausus Helme.